Dünyanın en hızlı 5 denizaltısı

Sputnik, dünyanın en hızlı hareket etme kabiliyetine sahip denizaltılarını okurlarının beğenisine sundu.
Çok amaçlı nükleer denizaltılarının hem hedeflerini etkili bir şekilde takip edip yakalamalarını, hem de beklenmedik bir durumda karşı tarafın takibinden kurtulmalarını sağlayan en can alıcı özelliklerinden biri, hızlı hareket etme özelliği.
Sputnik, dünyanın en hızlı hareket etme kabiliyetine sahip denizaltılarını okurlarının beğenisine sundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti sırasında Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için sözleşme imzalandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Sudan'ı ziyaret edip Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisini sağlaması sonrası Sudan ile Mısır arasındaki diplomatik kriz tırmandı.
Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımları çerçevesinde bu ülkeye yönelik ticaret kısıtlamalarını sıkılaştırdı.Pyongyang'a Çin'den ihraç edilen ham petrol ve işlenmiş petrol ürünlerinin miktarı düşürülecek. Demir, çelik ve endüstriyel ekipman ihracatı ise tamamen durdurulacak.
Suudi Arabistan resmi medyası Yemen'den atılan bir balistik füzeyi sınırda vurarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
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