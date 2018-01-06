Dünyanın en hızlı 5 denizaltısı

LOS ANGELES DENİZALTISI



35 knot (64.82 km/saat) hıza ulaşabilen Los Angeles sınıfı çok amaçlı denizaltısı, ABD Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine girdiği tarihten itibaren Sovyet Donanması için ciddi bir sorun haline geldi, zira Sovyetler Birliği’nde o zamana kadar üretilen denizaltıların en hızlısı olan, proje 667A kapsamındaki ‘Kalmar’ denizaltısı, ancak 28 knot hız yapabiliyordu.