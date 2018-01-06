Rusya ve ABD'den Baltık Denizi'ndeki Su-30-F-15 'karşılaşması' hakkında açıklama

F-15 jetlerinin Baltık Denizi üzerinde Rus Su-30 savaş uçaklarına yaptığı önlemenin görüntülerini yayınlayan ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) ve Afrika Hava Kuvvetleri (AFAFRICA), Rus savaş uçaklarının uçuş planlaması yapmadığını öne sürdü. Rusya, bu iddiayı yalanladı.

USAFE-AFAFRICA'nın açıklamasına göre Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde konuşlu F-15 jetleri, kasım ve aralık aylarında Baltık Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında seyreden Rus Su-30 savaş uçaklarına önleme yaptı.

Havadaki karşılaşmaların 23 Kasım ve 13 Aralık'ta gerçekleştiğini aktaran USAFE-AFAFRICA, "Rus savaş uçakları, hava trafiği kontrol birimi tarafından talep edilen kodları yayınlamadı ve uçuş planlamadı" iddiasında bulundu.

​RUSYA: SINIR İHLALİ YAPILMADI

ABD'nin iddialarını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30'ların 23 Kasım ve 13 Aralık'taki uçuşlarının hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası normlara uygun olarak yapıldığını ve güzergahların hava trafiği birimiyle koordine edildiğini vurguladı.

Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde Su-30'lar, Baltık Denizi üzerinde planlı eğitim uçuşları gerçekleştirdi. Rus uçaklarının güzergahı, hava trafiği birimleriyle koordine edildi ve uluslararası normlara uygun şekilde yapılan uçuşlarda diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmedi" dendi.

Bakanlık, Rus uçaklarına güvenli mesafede yaklaşan F-15'lerin daha sonra yön değiştirerek uzaklaştığını aktardı.