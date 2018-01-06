Rusya ve ABD'den Baltık Denizi'ndeki Su-30-F-15 'karşılaşması' hakkında açıklama

USAFE-AFAFRICA'nın açıklamasına göre Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde konuşlu F-15 jetleri, kasım ve aralık aylarında Baltık Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında seyreden Rus Su-30 savaş uçaklarına önleme yaptı.
Havadaki karşılaşmaların 23 Kasım ve 13 Aralık'ta gerçekleştiğini aktaran USAFE-AFAFRICA, "Rus savaş uçakları, hava trafiği kontrol birimi tarafından talep edilen kodları yayınlamadı ve uçuş planlamadı" iddiasında bulundu.
Great link to previously unreleased @48FighterWing #F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong @US_EUCOM @USEmbVilnius https://t.co/JvHrIusddh— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) January 5, 2018
RUSYA: SINIR İHLALİ YAPILMADI
Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde Su-30'lar, Baltık Denizi üzerinde planlı eğitim uçuşları gerçekleştirdi. Rus uçaklarının güzergahı, hava trafiği birimleriyle koordine edildi ve uluslararası normlara uygun şekilde yapılan uçuşlarda diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmedi" dendi.
Bakanlık, Rus uçaklarına güvenli mesafede yaklaşan F-15'lerin daha sonra yön değiştirerek uzaklaştığını aktardı.
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