Canikli: S-400’ler için Rusya ile imzalanan kredi anlaşmasının koşulları gayet makul

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin Rusya ile imzaladığı S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin kredi anlaşması koşullarının 'gayet makul' olduğunu ifade etti. Canikli, anlaşmadaki faiz oranının da çok düşük olduğunu söylerken "Uluslararası piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında" dedi.

Canikli, TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sputnik muhabirinin sorusu üzerine Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemi için imzalanan kredi anlaşmasının ayrıntıları hakkında konuşan Canikli, “Gayet makul bir fiyatla finansman kullanıldı. Faiz oranı çok düşük. Uluslararası piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında, onu söyleyebilirim. Ödeme koşulları, takvimi hepsi makul” dedi.

'S-400’LER VE SAMP/T’LERİN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ YAPILANMA SÖZ KONUSU'

Canikli, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 'S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı' kurulacağı haberleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“TSK bünyesinde zaten füze komutanlıkları var. Ama balistik füzelere karşı uzun menzilli hava savunma sistemleri ilk defa TSK’nın envanterine giriyor, S-400’ler ve aynı zamanda EUROSAM konsorsiyumu ile ASELSAN ve ROKETSAN’ın Fransa’da imzaladığı anlaşma çerçevesinde üretilecek SAMP/T’ler buna dahil. Ayrıca kendi üretimimiz de var, tamamen yerli, ayrıca bir hat da açtık. Bunların hepsi balistik füze saldırılarına karşı ve hava araçlarına karşı geliştirilen füze savunma sistemleri. Bunlar ilk defa bizim envanterimize giriyor. Dolayısıyla elbette bunlar geldiği zaman bunların yönetimini kolaylaştıracak yeni örgütlenmeye ilişkin dizayn elbette yapılır."

'FÜZE SAVUNMA KOMUTANLIKLARI ZATEN VAR AMA İLAVE DEĞİŞİKLİK GEREĞİ ORTAYA ÇIKABİLİR'

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

“Bir alay komutanlığı kurulacak mı?” sorusu üzerine ise Canikli, “Şu anda detaylar belli değil. Ama bu çerçevede mutlaka bir yapılanma söz konusu olur. Ama hava füze savunma sistemiyle alakalı yapılar bizim birliklerimizde var. Ama S-400’ler veya buna benzer balistik füze savunma sistemleri biraz daha sofistike olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Habertürk gazetesinde geçtiğimiz hafta Murat Gürgen imzasıyla yayımlanan haberde Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanmasının, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacağı, TSK’nın yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu ve her birinde 72 olmak üzere toplam 144 füze yerleştirebileceği belirtilmişti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 29 Aralık’ta Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili kredi anlaşmasının Rusya ile imzalandığını duyurmuş, Türkiye’nin toplamda 2 adet S-400 bataryası tedarik edeceğini açıklamıştı.