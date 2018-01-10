Suriye'deki Rus üslerine saldıran 'Kamikaze İHA'lar' neler yapabilir?

Suriye'deki militanların 5 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtti. El yapımı olduğu belirlenen saldırı İHA’ların uçuş menzilinin 50 kilometreden fazla olduğu kaydedildi.

Sputnik, hangi İHA’ların el yordamıyla yapılabileceğini ve bu intihar İHA'larının ciddi bir askeri tehdit oluşturup oluşturamayacağını araştırdı.

EL YAPIMI İHA'LARI İMAL ETMEK OLDUKÇA KOLAY

Sputnik’e konuşan Rusya Hava Sporları Federasyonu Başkanı Yuriy Vaşçuk, “Bugünkü şartlarda 50 kilometre uçabilecek el yapımı bir cihazı imal edebilmek oldukça kolay. Araçta kullanılan parçalar geniş kitlelere açık bir şekilde satılıyor, aracı yapmak için istek ve biraz deneyim yeterli. Militanların sahip olduğu deneyimleriyse daha önce gördük” ifadelerini kullandı.

İHA'larda kullanılan GPS modülü, jiroskop (düzdöner), hız ve irtifa sensörleriyle donatılan hava araçlarının operatörle sürekli iletişim halinde olmadan önceden belirlenen koordinatlar üzerinden uçuş gerçekleştirip eve dönebildiğini söyleyen Vaşçuk, İHA’lardaki teçhizatların toplam ağırlığının 100-150 gramı aşmadığını, uçak tipi İHA'larda kullanılan paketin fiyatının 20 bin rubleyi (350 dolar) geçmediğini, kanat açıklığı 2.5 metre olan bir planörün motoruyla birlikte en fazla 40 rubleye (700 dolar) satın alınabileceğini kaydetti.

Radyo Kontrollü Model Uçaklar Kulübü’nden pilotaj eğitmeni Anatoliy Glotkin, Sputnik’e verdiği demeçte 8-10 kilogram ağırlığındaki 2 metrelik bir uçağın 2-3 kilogramlık ek ağırlık taşıyabileceğini söyledi. Glotkin, “Böyle bir cihazın savaş şartlarında etkili bir şekilde kullanımı büyük bir şüphe uyandırıyor. İnternette satılan her şey aslında birer oyuncak. İHA’da en azından uydu üzerinden veri iletim sistemleri bulunmalı” diye konuştu.

Uzmanlar, GPS koordinatları üzerinden uçabilecek bir İHA yapmanın zor olmadığını, fakat bu araçların, uydu sinyallerini baskılama sistemleri ve elektronik harp sistemleri sayesinde bir askeri üsse ulaşmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

‘KÜÇÜK VE BECERİKLİ’ İHA’LAR

Bazı uzmanlar ise, mevcut hava savunma sistemlerinin büyük hava hedefleriyle mücadele amacıyla üretildiği için, onların fark edemeyebileceği bu tür el yapımı küçük İHA’ların kullanılmasının yine de mümkün olduğuna işaret ediyor.

Sputnik'e konuşan İHA uzmanı Denis Fedutinov, “Bu hava araçlarının küçük ve hafif olması, ayrıca yapımlarında yüksek oranda radyo transparan malzemelerin kullanılması, hava savunma sistemleri tarafından tespit ve imha edilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle pilotsuz hava sistemleriyle mücadeleye yönelik özel araçları geliştirme çalışmalarını güncel kılıyor. Çoğu elektronik harp sistemlerinin bazında geliştirilen bu tür çözümler, Rusya dâhil birçok ülkeden tasarımcılar tarafından pazara çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Rus istihbarat servislerinin talebi üzerine radyo kontrollü model uçakların terör yanlıları tarafından kullanılabilme olasılığını araştıran uzmanlar, bu konuda kesin bir sonuca vardı ve hedef tesiste GPS sinyalleri baskılama cihazlarının bulunması halinde en modern hava araçlarıyla yapılabilecek olası bir saldırının azami menzilinin 1-2 kilometreyi aşamayacağını belirtti.