AK Parti, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava savunma sistemlerini milletvekillerine hazırlanan bir bilgi notu ile anlattı. S-400'lerle ilgili teknik bilgilere de yer verilen bilgi notunda S-400'lerin kontrolünün TSK tarafından sağlanacağı, ayrıca S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceği ifade edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın imzası ile milletvekillerine dağıtılan 5 sayfalık bilgi notunda, Türkiye'nin S-400'e duyduğu ihtiyaç, gerekçeleriyle anlatıldı.

'IŞİD, YPG VE SURİYE'DEN GELEN TEHDİTLER…'

IŞİD, YPG ve Suriye yönetiminin Türkiye'yi direkt olarak etkileyecek tehditler arasında yer aldığı belirtilen, bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun vadeli düşündüğümüzde bölge ülkelerinin silahlanmaya çok büyük paralar harcaması, füze teknolojilerine önem vermesi ve sert gücün bu bölge için önemli bir politika aracı olması ‘güvenlik ikilemi' (Security Dilemma) konseptinin de bir gereği olarak askeri alanda hamleler yapmamıza sebebiyet vermektedir. Ayrıca askerî gücü artan ülkenin, dış politikada bağımsız hareket etme kapasitesinin de arttığı gerçeği üzerinden bakıldığında, Türkiye'nin bağımsız dış politika izleyebilmek için askerî kapasitesini artırması önemli bir husustur."

© Fotoğraf: AK Parti AK Parti, milletvekillerine S-400’ü anlattı

'ABD VE ALMANYA'NIN PATRİOTLARI ÇEKMESİ ETKİLİ OLDU'

AK Parti'nin milletvekillleri için hazırladığı bilgi notunda, ABD ve Almanya'nın 2013 Şubatı'nda Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Malatya'ya konuşlandırdığı hava savunma sistemi olan Patriotlar'ı 2016 yılında kaldırmasına da atıf yapılarak, bu durumun, "Türkiye'nin hava savunma sistemine duyduğu ihtiyacı etkileyen unsurlardan biri olduğu" ifade edildi.

'SİSTEMİN KONTROLÜ TAMAMEN TSK'DA OLACAK'

Bilgi notunda S-400 sisteminin NATO'nun hava savunma ağına entegre edilmeyeceği ve bağımsız olarak kullanılacağı da yinelendi.

Notta "Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

'S-400 EN İYİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİ'

Rusya tarafından üretilen S-400 Füze Savunma Sisteminin tarihine ve özelliklerine infografikli anlatım kullanılarak geniş yer verilen bilgi notunda, 'Türkiye'nin, modern sistemler yerine sürekli eski sistemleri alıp modernize etme yaklaşımını terk ettiğine' de dikkat çekildi:

"Türkiye'de hava savunma füzeleri olarak 3 ana sistem kullanılmaktadır: Çok yakın gelecekte görev dışı bırakılacak olan Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından hibe edilen emektar Nike Herculesler, ABD'nin kullanım fazlası olarak Türkiye'ye hibe ettiği Rapier'ler ve yine ABD'den hibe olarak alınan Hawk'lar. Dikkat edecek olursak bu üç sistem de kullanım fazlası olarak ABD tarafından Türkiye'ye hibe edilmiş, ancak daha sonra Türkiye tarafından modernize edilmişlerdir. Burada da Türkiye'nin, modern sistemler yerine sürekli eski sistemleri alıp modernize etme yaklaşımı kendini göstermektedir."

AK Parti'nin hazırladığı raporda, S-400'ün şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, füze sisteminin künyesine de yer verildi:

© Fotoğraf: S-400 sisteminin künyesi

5 sayfalık bilgi notunun son bölümünde ise, Türkiye'nin S-400 alım süreci ve dış politika hamleleri anlatıldı.

Halihazırda Türkiye'nin elinde herhangi bir yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füze sisteminin bulunmadığına dikkat çekilen söz konusu bölümde, S-400 alım kararının AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle gündeme geldiği belirtildi.

'TÜRKİYE, ULUSAL ÇIKARLARINI ÖN PLANDA TUTAN BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alım sürecinin ABD ve NATO'da itirazlara neden olduğu bilgisinin de verildiği bilgi notunda, dikkat çekici ifadeler yer aldı: "S-400'ün NATO hava savunma sistemine entegre olmaması ve Rusya'dan alınması ABD ve NATO'nun itiraz etmesindeki temel sebeplerdir. Ancak Türkiye bu itirazlara karşısında ulusal çıkarlarını ve ulusal güvenliğini ön planda tutan bir duruş sergilemiştir."

'TÜRKİYE KENDİ SİSTEMİNİ ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR'

Bilgi notunda, S-400 dışında Türkiye'nin yöneldiği diğer hava savunma sistemleri de anlatıldı:

"Türkiye S-400 alımı dışında, EUROSAM-T ile 17 Kasım 2017 yılında hava savunma sistemi antlaşması imzaladı. Sistem, Fransız-İtalyan ortaklığındaki 'Thales-MBDA' tarafından geliştirildi. Konsorsiyumun ürettiği Samp-T'ler ise, Türkiye'nin kısa vadedeki gerçekçi ihtiyaçlarını karşılayıp, orta ve uzun vadede de ortak AR-GE çalışmaları sayesinde Türkiye'ye özgün, tehditlere karşı yeni sistemler geliştirilmesini sağlayacak. Bu antlaşma teknoloji transferi ve ortak üretimi de mümkün kılacak şekilde yapıldı. Böylelikle Türkiye, söz konusu silah sistemlerini kendisinin üretebilmesini sağlayacak bilgi birikimi ve teknolojiye sahip olmayı hedefliyor."

'RUSYA VE AVRUPA İLİŞKİLERİNİN BİRBİRİYLE ALTERNATİF OLMADIĞI…'

"Rusya'nın yanında Fransa ve İtalyan ortaklığındaki konsorsiyumu ile hava savunma sistemi antlaşmasının imzalanması Türkiye'nin çok yönlü bir siyaset uyguladığının en önemli göstergelerinden biridir" ifadelerinin de yer aldığı raporda, Türkiye'nin S-400 alımıyla, dış politikada, "Rusya ve Avrupa ilişkilerinin birbiriyle alternatif olmadığı mesajını vermek istediği" vurgulandı. Ayrıca, "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyan ve silah satışlarını baskı aracına dönüştürmeyen bütün ülkelerle askeri alanda işbirliği yapmaya hazır olduğu" ifade edildi.