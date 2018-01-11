ABD, 2018'de Karadeniz'e giren ilk gemisinin görüntülerini paylaştı

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı'na bağlı 6. Filo'nun Facebook hesabından paylaşılan görüntüler için "Karadeniz'de sakin ve muhteşem bir gece" ifadesini kullandı.

Görüntüler arasında Aegis füzesavar sistemine sahip destroyerin Odessa Limanı'na yanaştığı anlar da yer aldı.

Paylaşımlarda atış denemelerinin yapıldığı tatbikattan görüntüler dikkat çekti.

'ABD'NİN AVRUPA'DAKİ ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN…'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, USS Carney'in bölgesel müttefikleri ve partnerleri desteklemek ve ABD'nin Avrupa'daki ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için Karadeniz'de devriye görevini yerine getirdiğini duyurdu.

Black Sea Skies.

The guided-missile destroyer #USSCarney operates in the #BlackSea while patrolling to support regional allies and partners and U.S. national security interests in #Europe. pic.twitter.com/bP3S44KqSo — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) January 11, 2018

​USS Carney destroyeri, 2018'de Karadeniz'e giren ilk ABD gemisi oldu.