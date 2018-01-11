'Pentagon yeni nesil denizaltılarıyla ilgili bilgileri saptırmış olabilir'

Haberde ayrıca denetçilerin, yeni geliştirilen denizaltıların bilimsel ve teknik ilerlemenin standartlarına uygun olduğundan şüphe ettiği belirtildi.
Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, Columbia programı ile ilgili giderlerin, uygulama programının, ayrıca denizaltıların yapımıyla ilgili potansiyel risklerin tamamen kontrolü altında olduğunu açıkladı.
İLK DENİZALTI 2028'DE SUYA İNECEK
ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı’ndan William Coach, “Columbia sınıfı denizaltıları programı, stratejik gereksinimlere uygun sürelerde, gerekli teknik imkânları uygun fiyatla sergileyebilme kapasitesine sahip” açıklamasında bulundu.
Columbia denizaltılarının Ohio sınıfı denizaltıların yerine geçmesi bekleniyor. ABD toplam olarak Columbia sınıfından 12 adet denizaltı üretmeyi ve ilk denizaltıyı 2028’de suya indirmeyi planlıyor.
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