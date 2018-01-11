'Pentagon yeni nesil denizaltılarıyla ilgili bilgileri saptırmış olabilir'

Askeri haber sitesi Warrior Maven’in aktardığına göre ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nden denetçilerin Columbia sınıfı denizaltıları ile ilgili hazırladığı raporda, denizaltıların beyan edilen teknik özellikleri, ayrıca üretim maliyetleri ve hizmete girme tarihleri sorgulanıyor.

Haberde ayrıca denetçilerin, yeni geliştirilen denizaltıların bilimsel ve teknik ilerlemenin standartlarına uygun olduğundan şüphe ettiği belirtildi.

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, Columbia programı ile ilgili giderlerin, uygulama programının, ayrıca denizaltıların yapımıyla ilgili potansiyel risklerin tamamen kontrolü altında olduğunu açıkladı.

İLK DENİZALTI 2028'DE SUYA İNECEK

ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı’ndan William Coach, “Columbia sınıfı denizaltıları programı, stratejik gereksinimlere uygun sürelerde, gerekli teknik imkânları uygun fiyatla sergileyebilme kapasitesine sahip” açıklamasında bulundu.

Columbia denizaltılarının Ohio sınıfı denizaltıların yerine geçmesi bekleniyor. ABD toplam olarak Columbia sınıfından 12 adet denizaltı üretmeyi ve ilk denizaltıyı 2028’de suya indirmeyi planlıyor.