Rus yapımı Sprut-SD tank imha edicilerine ABD’den yeni rakip geliyor

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Washington’un önümüzdeki yıllarda hem Rus yapımı Sprut-SD mobil tank imha edicilerine rakip olabilecek, hem de karadaki operasyonların seyrini değiştirebilecek, kara kuvvetlerine ateş desteği sağlayabilen hafif zırhlı aracın (MTP) prototipini geliştirme planları yaptığını yazdı.
Habere göre ABD ordusu, mobil piyadelerin saldırıya geçtiği zaman etkili bir ateş desteğine ihtiyaç duyduklarını açıkladı. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Rickey Smith, “MPF’ler arazi şartlarında piyadelere yardım edecek. Söz konusu araçların hareketliliği, kara kuvvetlerine ateş desteği ve koruma sağlayacak, ayrıca karşı tarafın durmasını beklemeden saldırıya geçme imkânı tanıyacak” diye konuştu.
Geliştirilen yeni aracın kesin ağırlığını açıklamayan Smith, geliştiricilerin askeri araçların gücünün, hareket kabiliyetinin ve yüksek dayanıklılığın en uygun kombinasyonunu bu araçta toplayacaklarına dair ipucu verdi. Dergi, ABD’li komutanların yeni prototipi geliştirme kararının, orduda en yaygın olarak kullanılan M1 Abrams tankının, büyük ağırlığı ve sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle piyade birliklerine her zaman gerekli ateş desteğini sağlayamadığı yönündeki düşüncelerinden kaynaklandığını ifade etti.
Amerikalı askeri otoritelerin yeni aracın en önemli özelliklerinden birinin, hızlı transfere uygunluğunun olmasını bekledikleri belirtilen haberde, “Hızlı transfer özellikle, Rus ordusunun NATO kuvvetlerine çok yakın olabileceği Avrupa bölgesinde çok önemli” ifadeleri kullanıldı.
ABD’li askeri yetkililere göre ‘hafif tank’ kategorisine dâhil edilen, yaklaşık 25 ton ağırlığındaki yeni askeri araç, özellikleri bakımından 125 milimetrelik düz namlulu topla donatılmış olan Rus yapımı Sprut-SD 2S25 mobil tank imha edicisinden daha üstün olacak.
Prototipleri geliştirme kontratlarının 2019’da imzalanması beklendiği belirtilen haberde, ilk örneklerin imza tarihinden sonraki 14 aylık süre içerisinde oluşturulacağı bilgisi verildi.
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