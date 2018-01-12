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    İsrail'den Suriye’nin güneyindeki Kuneytra'ya operasyon

    'İsrail'in Suriye'de askeri çatışmaya girme tehdidi günden güne artıyor'

    © REUTERS/ Baz Ratner
    Savunma
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    İsrail’in Maariv gazetesi, İsrail ordusunun, çatışmaya yol açsa dahi Suriye’deki hedefleri vurmaya devam edeceğini belirtti.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik/ Vladimir Astapkovich
    Suriye: İsrail, Şam yakınlarındaki askeri tesise füze saldırısı düzenledi
    Suriye hükümetinin, İsrail ordusunun Şam yakınlarındaki tesislere savaş uçakları ve ‘karadan karaya’ füzeleri kullanarak saldırı düzenlediği yönündeki açıklamanın İsrail yönetimi tarafından yalanlandığına dikkat çeken gazete, bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

    • Son zamanlarda bakanlar kabinesinin sürekli ülkenin kuzey sınırlarındaki gerilimi tartışması, Suriye’ye yönelik hava saldırısıyla birlikte, Suriye ve Lübnan’da çatışma tehdidinin İsrail’in temel stratejik sorunu haline geldiğini gösteriyor. İsrail ordusu, çatışmaya yol açsa dahi Suriye’deki hedefleri vurmaya devam edecek.

    'İRAN VE SURİYE'DEKİ MÜTTEFİKLERİNİN KAYBEDECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

    • Son aylarda Suriye’de yaşananlar gerçek durumu ortaya koydu: Rusya, İran, Hizbullah ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ordusunun ortak çabalarının meyveleri ve ayrıca bir ölçüde ABD Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırıları, Beşar Esad’ı isyancılar üzerinde belirleyici zafere taşıdı. Buna rağmen İran ve Suriye’deki müttefiklerinin, tam da Şiilerin uğrunda çok kan akıttığı askeri başarının semeresini görmenin zamanı geldiği bugünlerde kaybedeceği çok şeyi var.

    'İSRAİL SINIRLARI YAKINLARINDA İRAN'IN DAİMİ VARLIĞINI KABUL ETMEYECEK'

    • İsrail hiçbir zaman sınırları yakınlarında İran’ın daimi varlığını kabul etmeyecek. Ayrıca İsrail, İran ve Rusya’dan Suriye’ye sağlanan hassas silah cephanesinin sürekli büyümesinde stratejik tehdit görüyor. Bu silah Hizbullah dahil Şii güçlere gidiyor. İsrail ordusu mümkün olduğu kadar bu silahı yok etmeye çalışıyor.
    • İran, İsrail istihbaratının silah sevkiyat rotasını doğru biçimde hesaplamayı başardığını anlıyor ve bu nedenle son iki yılda silah üretimini Suriye’ye taşımak için büyük çabalarda bulunuyor. Kuzey cephede büyük savaş senaryosu halen yeterince uzak görülüyor ancak İsrail savunma sistemi, önümüzdeki bir yılda gerilim ve askeri çatışma noktalarının oluşabileceğini anlıyor.

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    Etiketler:
    Hizbullah, Suriye ordusu, İsrail ordusu, Maariv, İran, Suriye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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