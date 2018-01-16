Alman medyası: Rusya'nın geliştirdiği füze, ABD uçak gemileri için tehdit oluşturacak

Alman Stern gazetesi, Rusya’da geliştirmekte olan ‘Tsirkon’ füzesinin ABD uçak gemileri için gerçek tehdit oluşturacağını belirtti.

Yazıda, modernizasyondan geçen Amiral Nahimov ve Pyotr Velikiy savaş gemilerinin modern S-500 hava savunma sistemi ve Kalibr seyir füzeleriyle donatılacağı belirtilirken, en önemli yeniliğin Tsirkon 3M22 hipersonik seyir füzesi olduğu kaydedildi.

Bu füzenin ses hızından 6 kat daha büyük hıza ulaşabildiği, menzilin ise yaklaşık 600 kilometre olacağı ifade edilirken Rus filosunun bu füzeyle ABD uçak gemileri için ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Moskova ve Washington arasında silahlı çatışma olasılığının çok küçük olduğu vurgulanırken Rusya'nın modernize edilmiş savaş gemilerini süper güç imajını güçlendirmek ve gücünü dünyanın çeşitli bölgelerine yansıtmak için kullanacağı ifade edildi. Gazete, bu gemilerin dünya okyanuslarını ABD uçak gemileri için ‘tehlikeli sular' haline getireceği belirtildi.