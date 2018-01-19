'Rusya, dünyanın en büyük iki nükleer denizaltısını ıskartaya çıkaracak'

Rusya Donanması'nın dünyanın en büyük nükleer denizaltıları olan Arhangelsk ve Severstal denizaltılarını ıskartaya çıkaracağı belirtildi.

© Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı Rus denizaltısı, İdlib'deki Fetih el Şam hedeflerini Kalibr füzeleriyle vurdu

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Proje 941 'Akula' serisinden Arhangelsk ve Severstal nükleer denizaltılarının ıskartaya çıkarılacağını ifade etti.

Kaynak, "Denizaltıların işlevlerini sürdürmeye devam etmesi kârlı görünmüyor. Bu denizaltılar halihazırda Rusya Donanması'nın muharebe filosundan çıkarıldı. Rusya Devlet Nükleer Kurumu (Rosatom) da, denizaltıları 2020'den sonra ıskartaya çıkaracak" dedi.

Dmitriy Donskoy, 941 ‘Akula’ serisinden Rus filosunda kalan tek denizaltı durumunda. 9 katlı bina yüksekliğinde olan ve 50 bin ton deplasmana sahip tarihin en büyük denizaltısı olarak anılıyor. 2002'de RSM-56 Bulava tipi balistik füzelerle donatılan denizaltı yüzeye çıkmadan su altında 180 gün kalabiliyor.

1980’li yıllarda inşa edilen serinin 6 aracının her birisi 20 adet R-39 kıtalararası balistik füze taşıyordu ve NATO’nun askeri komutası tarafından Sovyetler Birliği donanmasının en büyük kozu olarak görülüyordu. Tek bir ‘Akula’nın tam atışı kıtanın yarısını yakabilirdi, tek bir R-39 füzesi her biri 200 kiloton gücünde 10 başlık taşıyordu.