Alman Stern gazetesi: Rusya ‘Cehennem silahını’ modifiye ediyor

Alman Stern gazetesinde Rusya’nın en güçlü silahlarından olan ve ‘Cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1 çok namlulu ağır roketatar sisteminin modifiye edildiği belirtildi.

Stern gazetesine göre, Rusya envanterindeki en güçlü silahlarından TOS-1 üzerinde değişiklikler yapıyor. Çok namlulu ağır roketatar sistemi, hareket kabiliyetinin arttırılması için Armata tanklarının şasisi üzerine monte ediliyor.

İlk prototipin üretim aşamasında olduğu ileri sürülen haberde, sistemin bir benzerinin Suriye ordusunun kullandığı dışında yurtdışında başka hiçbir yerde olmadığı da vurgulandı.

Hafif zırhlı araçların ve binaların imhası için tasarlanan TOS-1 sistemi aynı anda 30 füze fırlatabiliyor.