İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rus ordusunun gerisindeyiz

The Telegraph'ın haberine göre Carter, muhtemelen Kalibr füzelerini kastederek Suriye'de başarılı biçimde kullanılan Rus cruise füzelerinin büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu füzelere karşı savunmamız yok" dedi.

Askeri harcamaların azalmasından yakınan Carter, Rusya'nın son yıllarda İngiltere'nin ayak uydurmakta zorluk çektiği askeri imkanlar sergilediğini dile getirdi.

The Telegraph ayrıca bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İngiliz üst düzey askeri yetkililerin Rusya'nın topçu, elektronik savaş ve bilgisayar teknolojileri alanlarındaki üstünlüğünden endişe duyduğunu aktardı.