Şoygu: S-400 sevkiyatı için Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile görüşüyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’nın, Türkiye ile imzalanan sözleşmeden sonra S-400 füze savunma sistemlerinin satışı için Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile de müzakereler gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus S-400 savunma sistemlerinin dünyada eşi benzeri olmayan sistemler olduğunu, bunu NATO üyesi Türkiye ile sistemin sevkiyatına yönelik imzalanan sözleşmenin de doğruladığını ifade etti.

Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de sistemlerle ilgilendiğini vurgulayan Şoygu "Konuyla ilgili görüşmeler yapılıyor" dedi.

Halihazırda Suriye'de iki S-400'ün gün boyu görev yaptığını belirten Şoygu, Rusya'nın ülkede teknoloji ve silah deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Daha önce Rus savunma şirketi Rostec, Mart 2020'de Türkiye'ye S-400 sevkiyatına başlayacaklarını duyurmuştu. Sistemlerin satışı için anlaşma imzalanan ilk ülke de Çin olmuştu. 2014 yılında Rusya'nın Çin ile 6 adet S-400 için anlaştığı ve sevkiyatların 2020'ye kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.

Rusya Hindistan ve Suudi Arabistan'la da sistemlerin sevkiyatı için anlaşma imzaladı.