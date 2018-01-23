Şoygu: S-400 sevkiyatı için Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile görüşüyoruz

Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de sistemlerle ilgilendiğini vurgulayan Şoygu "Konuyla ilgili görüşmeler yapılıyor" dedi.
Halihazırda Suriye'de iki S-400'ün gün boyu görev yaptığını belirten Şoygu, Rusya'nın ülkede teknoloji ve silah deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu da kaydetti.
Daha önce Rus savunma şirketi Rostec, Mart 2020'de Türkiye'ye S-400 sevkiyatına başlayacaklarını duyurmuştu. Sistemlerin satışı için anlaşma imzalanan ilk ülke de Çin olmuştu. 2014 yılında Rusya'nın Çin ile 6 adet S-400 için anlaştığı ve sevkiyatların 2020'ye kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.
Rusya Hindistan ve Suudi Arabistan'la da sistemlerin sevkiyatı için anlaşma imzaladı.
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