Rus senatör: Suriye, Irak ve Mısır S-400 sistemleri alabilir

Sputnik'e demeç veren Bondarev, "S-400 almaya aday ülkeler arasında Suriye, Irak, Sudan ve Mısır var. Terör örgütlerinden ve NATO ülkelerinden güvenlikleriyle ilgili tehdit hisseden herkes S-400'lere talip olabilir" dedi.

'TÜRKİYE, NATO İLE İLİŞKİLERİ BOZMA PAHASINA S-400'LERİ SEÇTİ'

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan birçok ülkenin 'süper modern' S-400'leri almayı hedefleyeceğini de kaydeden Rus senatör, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri tehlikeye atma pahasına savunma kapasitesini artırmaya ve S-400 sistemlerini almaya karar verdiğini anımsattı.

'S-400'LERİ HER İSTEYENE SATMAMALIYIZ'

Bondarev, eşsiz olduğunu belirttiği bu sistemlerin her isteyene satılmaması gerektiğinin de altını çizdi.