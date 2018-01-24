Almanya'dan kriz bölgelerine silah satışında rekor

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre, AB ve NATO üyesi olmayan 'üçüncü' ülkelere 2017 yılında 3.79 milyar euro tutarında silah ihraç edildi. 2016 yılında söz konusu ülkelere yapılan silah satışları bu tutarın 100 milyon euro altında kalmıştı.
Almanya'nın en büyük 10 silah müşterisi arasında beş ‘üçüncü' ülke bulunuyor. İlk sırayı 1.36 milyar euro ile Cezayir aldı. Yemen'deki savaşa aktif olarak katılan ülkelerden Mısır'a yüzde 77'lik artışla 1.36 milyar euro'luk silah satıldı. Mısır 2017'de Almanya'dan aldığı silahlara 708 milyon euro ödedi.
BAE SİLAH ALIMINI YÜZDE 25 ARTTIRDI
Suudi Arabistan'a yapılan satışlar ise yarı yarıya azalarak 254 milyon euro'ya geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri silah alımlarını yüzde 25 oranında arttırarak 213 milyon euro'ya çıkardı.
Sol Parti 'üçüncü' ülkelere yapılan silah satışlarından öncelikle Sosyal Demokrat Parti'yi sorumlu tutuyor. Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Stefan Liebich, ARD televizyonuna verdiği demeçte, "Sosyal Demokrat Parti'nin dört yıl önce sırf ekonomik kıstaslara göre ihracat yapılmayacağını açıklamış olmasına rağmen büyük koalisyon hükümeti silah satışlarını yasaklamak yerine daha da arttırdı" dedi.
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