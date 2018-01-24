Almaz-Antey: S-400'lerin ihracat versiyonu farklı tip füzelerle sunulacak

Rus basınına konuşan Sozinov, S-400'lerin ihracat versiyonunun uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere birkaç füze tipiyle birlikte sunulacağını belirtti.

Sozinov, "Alıcı, belirlenen görevlere bağlı olarak potansiyel tehditlere göre hangi füzelerin kullanılabileceğine karar verebilecek ve topraklarındaki tesisleri koruma görevini yerine getirebilecek" ifadelerini kullandı.

Sozinov'a göre S-400'ler, füze savunma görevi için uzun menzilli, orta menzilli füzeleri, daha kapsamlı hedeflerin imhası için orta menzilli özelleştirilmiş füzeleri kapsıyor.