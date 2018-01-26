Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçağına ilk kez kez silah yüklendi

Rusya'nın geliştirdiği 5. nesil Su-57 avcı uçağının, ilk kez silah yüklü olarak havalandığı belirtildi.

Rus basınına konuşan Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, Su-57 avcı uçağının silah yüklü deneme uçuşlarına başladığını ifade etti.

Obnosov, "Deneme uçuşları halihazırda yapılıyor. Yeni tip silahlarla enformasyon işbirliğine ilişkin tüm protokoller kabul edildi. Bir sonraki aşamada atımlar yapılmaya başlanacak" dedi.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Rus Su-57 avcı uçağının yeni motoruyla gerçekleştirdiği ilk uçuş görüntülendi

Süper manevra kabiliyetine ve düşük radar görünürlüğüne sahip Su-57'ler, hem hava hem de kara hedeflerine karşı yüksek isabet oranına sahip.

Su-57'ler, kısa süre önce geliştirilen "Ürün 30" motoruyla daha güçlü hale getirildi.

Su-57'ler, önceki nesillerdeki avcı uçaklarına kıyasla havada daha uzun süre kalabilecek ve uzun menzillerde muharebe görevlerini yerine getirme imkanına sahip olacak.

Uçak, yeni motoru sayesinde füzelerden kaçabilir ve her uçakla etkili biçimde muharebe edebilir.