Savunma Sanayii Müsteşarı Demir'den 'Leopard' açıklaması: Alternatif kaynaklarımız var

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialara ilişkin, "Şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var" dedi.

SSM'de düzenlenen Ar-Ge Projeleri Sözleşme İmza Töreni'ne katılan Demir, Türkiye'nin kalkınması ve ekonominin gelişmesi için yüksek katma değerli ürün üretilmesi gerektiğine işaret ederek, bunun sanayi için çok önemli olduğunu ifade etti.

© AFP 2018/ OZAN KOSE Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu

Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Yüksek katma değerli üretim, ülke olarak istiklal ve istikbalin garantisi, bağımsızlık ve çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmenin anahtarı. Malum dünden beri basında 'Leopard tankları şöyle oldu, böyle oldu…' Soranlara diyoruz ki biz şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var. O açıdan bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı, yüksek teknolojiye giden yolda ürünleri geliştirmek ve Ar-Ge yapmak."

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Leopard 2 tanklarının kullanıldığına dair görüntüler Alman kamuoyunda tepki çekmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye taaahhüt edilen Leopard modernizasyonunu durdurmuştu.