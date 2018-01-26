Rusya: Suriye'de militanların ellerindeki Avrupa yapımı telsiz ekipmanları bulundu

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün El Tanf'ta yapılan operasyonda mühimmat yüklü 2 araç imha edildi, 5 militan da öldürüldü.

Açıklamada "Suriye ordusu, El Tanf'taki teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra bölgede yaptığı arama çalışmalarında Avrupa yapımı modern telsiz ekipmanları, hafif silah cephanesi ve IŞİD'e ait propaganda yayınları buldu" ifadeleri kullanıldı.

'ABD'NİN IŞİD'DEN GERİYE KALANLARLA KENDİ KONTROLÜNDE BİR SİLAHLI MUHALİF GRUP KURDUĞUNUN GÖSTERGESİ'

Bölgede ayrıca ABD'nin El Tanf'taki askeri üste 'Yeni Suriye Ordusu'nu oluşturmak için eğittiği Ahmed el Abdo Şehitleri Güçleri'nin armalarının ve bayraklarının bulunduğu aktarılan açıklamada "Bunlar ABD'nin yenilgiye uğrayan IŞİD güçlerinden kalanlarla kendi kontrolünde silahlı bir muhalif grup kurduğunun göstergesi" denildi.

'SALDIRI PLANLIYORLAR'

Yakında çok sayıda militanın ABD'nin kontrolündeki El Tanf'tan ayrılarak kuzey ve kuzeydoğudaki bölgelere gitmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, militanların İdlib'de Fetih el Şam'ı (El Nusra) kuşatan hükümet güçlerini kendilerine doğru çekmek için Şam, Humus ve Deyr ez Zor'da saldırı gerçekleştirmeyi planladığı vurgulandı.