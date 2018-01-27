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    Rusya & NATO

    'Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir çatışma nükleer savaşa dönüşebilir'

    © Sputnik/
    Savunma
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    ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), NATO ile Rusya orduları arasında meydana gelebilecek bir çatışmanın, özellikle de NATO’nun üstünlük kazanması durumunda nükleer savaşa dönüşebileceğini yazdı.

    Kuzey Kore- Japonya- Füze
    © REUTERS/ KCNA
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    Sovyetler döneminin nükleer stratejisinin, sadece karşı tarafın nükleer saldırıda bulunması durumunda nükleer silah kullanma politikası üzerinde kurulu olduğunu belirten dergi, ancak modern Rusya’nın bu politikadan vazgeçerek 2000’de yeni bir askeri doktrin geliştirdiğine ve ona göre Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgiye uğraması veya yenilgiye uğraması tehdidi durumunda da Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğine dikkat çekildi.

    'RUSYA DEVLETİN VARLIĞINA TEHDİT OLUŞTURAN DURUMLARDA NÜKLEER KULLANABİLİR'

    Habere göre Rusya’nın 2010’daki askeri doktrini ise ‘devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda’ nükleer silah kullanımını öngörüyor.

    Rusya’nın Baltık ülkelerine olası ‘saldırısının’ NATO güçlerinin karşı taarruza geçmesine yol açacağı belirtilen haberde, uzmanların böyle bir durumda Rus Silahlı Kuvvetleri’nin sadece küçük bir kısmının iyi hazırlanmış ve donatılmış olduğu için Rus ordusunun yenilgiye uğrayabileceğini var saydıklarına dikkat çekildi.

    'NATO'NUN RUS ASKERİ TESİSLERİNE VURMASI DURUMUNDA NÜKLEER SİLAHLAR DEVREYE GİREBİLİR'

    ABD- Nükleer
    © AP Photo/ Michael Sohn
    'Pentagon'un yeni nükleer doktrini, ABD ile Rusya ve Çin arasında savaş ihtimalini artıracak'
    Haberde ayrıca NATO’nun Rusya’nın içindeki askeri tesislere vurması veya emrindeki askerlerin Rus topraklarına girmesi durumunda Moskova’nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün taarruzuna karşı koymak için taktik nükleer silahlarını devreye sokabileceği ifade edildi.

    Habere göre uzmanlar, Rusya’nın Sovyetler Birliği’ne göre daha az sayıda taktik nükleer silaha sahip olduğunu vurguladı.

    Çeşitli tahminlere göre Rusya’nın şu anda stratejik amaçlı olmayan bin ile 4 bin arasında nükleer silaha sahip olduğu düşünülüyor, bazı uzmanlarsa Moskova'nın elinde kullanıma hazır taktik nükleer silahın hiç bulunmadığını ileri sürüyor.

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    Etiketler:
    Nükleer silah, NATO, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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