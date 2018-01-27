'Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir çatışma nükleer savaşa dönüşebilir'

'RUSYA DEVLETİN VARLIĞINA TEHDİT OLUŞTURAN DURUMLARDA NÜKLEER KULLANABİLİR'
Habere göre Rusya’nın 2010’daki askeri doktrini ise ‘devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda’ nükleer silah kullanımını öngörüyor.
Rusya’nın Baltık ülkelerine olası ‘saldırısının’ NATO güçlerinin karşı taarruza geçmesine yol açacağı belirtilen haberde, uzmanların böyle bir durumda Rus Silahlı Kuvvetleri’nin sadece küçük bir kısmının iyi hazırlanmış ve donatılmış olduğu için Rus ordusunun yenilgiye uğrayabileceğini var saydıklarına dikkat çekildi.
'NATO'NUN RUS ASKERİ TESİSLERİNE VURMASI DURUMUNDA NÜKLEER SİLAHLAR DEVREYE GİREBİLİR'
Habere göre uzmanlar, Rusya’nın Sovyetler Birliği’ne göre daha az sayıda taktik nükleer silaha sahip olduğunu vurguladı.
Çeşitli tahminlere göre Rusya’nın şu anda stratejik amaçlı olmayan bin ile 4 bin arasında nükleer silaha sahip olduğu düşünülüyor, bazı uzmanlarsa Moskova'nın elinde kullanıma hazır taktik nükleer silahın hiç bulunmadığını ileri sürüyor.
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