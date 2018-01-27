Rusya'yı ‘sindirmek’ için geliştirilen yeni Alman zırhlısı, kullanıma sokulmadan eskidi

Görevlerinin arasında Rusya’yı caydırmanın da bulunduğu NATO Mukabele Kuvveti için geliştirilen ve Alman piyadelerinin kullandığı Puma zırhlı aracının Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) yeni ‘sorunlu çocuğu’ olacağı belirtildi.

© AFP 2018/ OZAN KOSE Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu

Alman n-tv kanalının sitesinde yayınlanan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberde, ordu için üretilen yeni piyade savaş araçlarının, ekstra donanımların bulunmadığı ‘standart' sürümlerinin teslim edildiği, modernizasyon için çok büyük harcamalar gerektiği, araçları devreye almak için planlanan tariheyse çok az zaman kaldığı kaydedildi.

Alman ordusunun sipariş ettiği 350 adet aracın 190'ının eline geçtiği açıklanan haberde, bu araçlardan 40 tanesinin NATO Mukabele Kuvveti için modernize edilmesi gerektiği ve kaynaklara göre bunun için 500 milyon euro ek harcama yapılması gerektiği ifade edildi.

'MODERN SİLAHLI ASKERİ ARAÇLARA KARŞI KOYAMAZ'

Araçlarda görülen en önemli kusurlardan birinin, geniş diyapazonda şifreli sinyalleri iletebilecek radyo donanımlarının bulunmaması olduğu ve bu donanımlar olmadan Puma'ların modern silahlarla donatılmış askeri araçlara karşı koyabilecek bir özelliği kalmayacağı aktarıldı.

Zırhlıları geliştiren Krauss-Maffei Wegmann şirketinin yetkilisi, kontrat taahhütlerinin tümünü yerine getirdiklerini açıklarken, gereken ek 500 milyon euro'luk harcamayı yapıp yapmama kararının Almanya Savunma Bakanlığı'na kaldığı vurgulandı.

Habere göre NATO birliklerinin yeni zırhlı araçları 2023'te kullanmaya başlaması içinse Puma'ların 2020 yılına kadar modernize edilmiş olmaları gerekecek.