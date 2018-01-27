Pentagon: F-35 uçaklarının yarısı savaşa hazır değil

KİLİT ÖNEMDEKİ SORUNLAR DÜZELTİLMEDİ
Raporda, F-35 uçaklarında kullanılan yazılımların 31 kez iyileştirilmiş olmasına karşın bazı kilit öneme sahip kusurların şimdiye kadar hala düzeltilemediği kaydedildi. Belgede ayrıca F-35’lerde tespit edilen ve uçakların savaştaki kullanımını etkileyebilecek yaklaşık bin kusurun hala giderilmediği vurgulandı.
HAVADA YAKIT TAKVİYESİ YAPILAMIYOR
Habere göre, F-35 uçaklarının 16 yıla uzayan tasarım aşamasının sonuna gelinmesi için araçların yoğun testlerden geçirilmesi gerekiyor, fakat raporu hazırlayan uzmanlar, söz konusu testlerin 2019’un sonun kadar tamamlanacağından da şüpheli.
F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 programı ABD'ye yaklaşık 1,5 trilyon dolara mal oldu. ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in 17 yıldır üzerinde çalıştığı F-35'ler, teknik hatalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiriliyor.
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