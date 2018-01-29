Fitness uygulaması Strava, ABD üslerinin koordinatlarını yayınladı

Strava adlı bir fitness uygulamasının ısı haritası, ABD dahil bazı ülkelerin çatışma bölgelerindeki askeri üslerinin konumunu açığa çıkardı.

The Verge'ün haberine göre kullanıcılarına uydu verileri yardımıyla kat ettikleri mesafeyi bildiren Strava adlı cep telefonu uygulaması, kasım ayında kullanıcılarının hareket bilgilerinin yer aldığı ısı haritasını yayınladı.

Harita üzerinde yapılan incelemeler, Afganistan ve Suriye gibi çatışma bölgelerindeki sıradışı hareketliliği gözler önüne serdi.

Kullanıcılar, ABD'li askerlerin bulundukları üsleri ve askerlerin çatışma bölgelerde devriye gezdikleri güzergahları açığa çıkardı.

'SOMALİ'DEKİ CIA ÜSSÜ DE HARİTADA'

Haritanın askeri üsleri gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi ve IUCA analisti Nathan Ruser, Strava'nın halka açık etkinlik haritası sisteminin, Afganistan ve Suriye'deki ABD üsleri, Falkland Adaları'ndaki İngiltere'ye ait Mount Pleasant hava üssü, Somali'deki şüpheli bir CIA üssü dahil olmak üzere hassas bölgelerdeki askeri alanların detaylı haritasını gösterdiğini belirtti.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018

​Mr Ghostly adlı sosyal medya kullanıcısı ise Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'e karşı operasyonlarını desteklemek amacıyla Kobani'nin 35 kilometre güneyindeki Sabit köyündeki bulunan ABD üssünün bulunduğu haritayı paylaştı.

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8 pic.twitter.com/rHwZvAv5tl — Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) January 28, 2018

​Tobias Schneider adlı bir kullanıcı da, Musul çevresindeki ileri karakolların görüldüğü bir harita paylaştı.

So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI — Tobias Schneider (@tobiaschneider) January 27, 2018

​RUS VE TÜRK ASKERLERİN HAREKETLİLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kullanıcılar, harita üzerinde ABD üslerinin daha belirgin olduğunu kaydederek Suriye'deki Rus ve Türk askerlerinin hareketliliğine de dikkat çekti.

Not just US bases. Here is a Turkish patrol N of Manbij pic.twitter.com/1aiJVHSMZp — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018

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You can see the Russian operating area in Khmeimim, but also the guard patrol to the NE. pic.twitter.com/iWiX5Kozc1 — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018

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PENTAGON: DURUMU İNCELİYORUZ

Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Audricia Harris, durumu incelediklerini söyledi.

Harris, "Son dönemdeki veri yayınları, ordu üyelerinin kişisel bilgiler paylaşırken bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Pentagon, bu tür konuları ciddiyetle ele alıyor ve yurtiçi ve yurtdışındaki personelin güvenliğini temin etmek için ek politikalar geliştirilmesi gerektiğinde durumu gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.