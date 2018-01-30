Türkiye ve Kazakistan, 2018 askeri işbirliği planını imzaladı

Kazakistan Savunma Bakanlığı heyeti bugün Ankara'yı ziyaret ederek Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar, görüşme sırasında, askeri eğitim sorunlarını, özellikle de Kazakistanlı öğrencilerin Türkiye'nin askeri harp okullarında öğrenimi ve savaş eğitimini değerlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin sonunda tarafların, 2018 askeri işbirliği planını imzaladığı kaydedildi.

Ayrıca ziyaret kapsamında, TSK Kara Harp Okulu'nda okuyan Kazakistanlı öğrencilerle görüşme organize edildi.