Putin: Rus ordusu, dünyanın en donanımlı ordularından biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kullanılan Rus silahlarının Rus ordusunun dünyanın en donanımlı ordularından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin: Rus ordusu her türlü saldırıya karşı koyacak güçte

Moskova'da düzenlenen Suriye'deki özel operasyonun sonuçlarıyla ilgili bir konferansta katılımcılara hitap eden Putin, "Rus silahının Suriye'deki kullanımı, Rus ordusunun donanım bakımından dünyanın en iyi ordularından biri olduğunu net biçimde gösterdi. Bazı sistemler açısından Rus silahının benzeri yok ancak silah alanında küresel liderliği sürdürmek için illüzyona kapılmadan her zaman yoğun şekilde çalışmamız gerekiyor" dedi.

'SURİYE'DEKİ DENEYİM ADİL VE ŞEFFAF ŞEKİLDE ANALİZ EDİLMELİ'

Bu arada Putin, Rus askeri yönetimine ve sanayicilere, Suriye'deki operasyonlarda yeni silah ve askeri teçhizat kullanımını adil ve şeffaf biçimde analize etme çağrısı yaptı.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Rus lider, "Korkulacak bir şey yok. Suriye'de karşılaştığımız her türlü sorunu açığa çıkarmalıyız. Ancak bu sayede kalite bakımından nihai ve gerekli sonuçları elde edebiliriz. Eğer bugün bazı eksikliklere göz yumarsak, yarın bu eksiklikler Rus silahlı kuvvetlerinin askeri potansiyeline mutlaka etki edecek. Edindiğimiz deneyimler vasıtasıyla silahlarımızın kapasitesini artırmalı ve yeni silahlar geliştirmeliyiz" diye konuştu.