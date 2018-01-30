Putin: Rus ordusu, dünyanın en donanımlı ordularından biri

'SURİYE'DEKİ DENEYİM ADİL VE ŞEFFAF ŞEKİLDE ANALİZ EDİLMELİ'
Bu arada Putin, Rus askeri yönetimine ve sanayicilere, Suriye'deki operasyonlarda yeni silah ve askeri teçhizat kullanımını adil ve şeffaf biçimde analize etme çağrısı yaptı.
'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'
Rus lider, "Korkulacak bir şey yok. Suriye'de karşılaştığımız her türlü sorunu açığa çıkarmalıyız. Ancak bu sayede kalite bakımından nihai ve gerekli sonuçları elde edebiliriz. Eğer bugün bazı eksikliklere göz yumarsak, yarın bu eksiklikler Rus silahlı kuvvetlerinin askeri potansiyeline mutlaka etki edecek. Edindiğimiz deneyimler vasıtasıyla silahlarımızın kapasitesini artırmalı ve yeni silahlar geliştirmeliyiz" diye konuştu.
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