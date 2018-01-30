Pakistan neden Rus silahlarına ihtiyaç duyuyor?

© AP Photo/ Ferit Han Pentagon, Pakistan'a yapılacak 900 milyon dolarlık yardımı durdurdu

Sputnik, ABD’nin Pakistan’ın silah pazarından elini çekmesiyle yüzünü Moskova’ya çeviren Pakistan’ın Rusya’dan geçmiş dönemde hangi silahları aldığını ve şimdi hangi Rus silahlarıyla ilgilendiğini araştırdı.

Sovyetler Birliği’yle Pakistan arasındaki askeri işbirliği, İslamabad’ın havalimanlarını ABD’nin keşif uçaklarına açmış olması nedeniyle oldukça sınırlıydı. 1966 – 1971 dönemindeyse iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler önemli ölçüde büyüdü. O dönemde Rusya, Pakistan’a yüzlerce T-54/55 tankı ve çok sayıda RPG-7 roketatar tedarik etti.

1980’li yıllarda Afganistan Savaşı sırasında durma noktasında gelen ilişkiler, SSCB’nin dağılmasıyla yeniden canlandı. 1996-2004 döneminde Rusya, Pakistan’a yaklaşık 70 adet Mi-17 helikopteri sattı.

the Press Service of the Southern Military District Pakistanlı ve Rus askerlerin katıldığı Dostluk 2016 tatbikatında Rus Mi-17 helikopteri

Sputnik'e konuşan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, “2007’de RD-93 uçak motorlarının satışını kapsayan çok büyük bir anlaşma imzalandı. Bu motorlar JF-17 Thunder jetlerinde kullanılıyor. Motorları resmi olarak Çin’e teslim ediyorduk, Pekin’se onları İslamabad’a yolluyordu. Böylelikle Moskova 200’ünüzerinde Pakistan uçağına motor tedarik etti” ifadelerini kullandı.

Daha önceki dönemlerde, Pakistan’ın en büyük jeopolitik rakibi olan Hindistan’ın bu konuda ısrarla karşı çıkmasına rağmen 2014’te Moskova ile İslamabad, aralarındaki askeri-teknik ilişkileri yeniledi.

Frolov, “Daha 2016’da Pakistanlı heyet Moskova’da Rus partnerleriyle Su-35 çok işlevli avcı uçaklarının teslimini ele aldı. Sonuçlar resmi olarak bildirilmedi, fakat taraflar görüşmelerin verimli olduğunu açıkladı. Ayrıca İslamabad’ın Mi-28 saldırı helikopterleri almak istediğine dair söylentiler vardı. Potansiyel kontratların listesi çok geniş ve onların sadece uçak ve helikopterlerle sınırlı kalmayacaklarını düşünüyorum. Her türlü kazançlı oluruz, Pakistan’la kontratların Hindistan’la ilişkilerimizi bozacaklarını sanmıyorum” diye konuştu.

ABD’NİN AMBARGOSU

Moskova ile İslamabad arasında yapılan askeri-teknik işbirliği görüşmelerinin zamanlaması bir tesadüf değil. Ocağın başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pakistan’ın Taliban hareketiyle ve Hakkani ağı ile mücadelede yeterli çaba göstermediği gerekçesiyle Washington’un İslamabad’a askeri sevkiyatları durdurma kararını açıklamıştı.

United Aircraft Corporation Rus Su-35 savaş uçağı

ABD’nin ambargosu Pakistan’ın savunma potansiyelini oldukça düşürebilir. Tankları ve jetleri büyük orada Çin’den, hafif silahları da Avrupa ülkelerinde satın alan İslamabad, Amerikan şirketler ise uzun yıllar boyunca Pakistan’ın saldırı helikopterlerine, zırhlı araçlara, topçu sistemlerine, nakliye uçaklarına ve tanksavar füzelere duyduğu ihtiyacı karşılıyordu. Bu nedenle Pakistan, tüm bu silahlarda kullanılan mühimmatların ve parçaların tükenmesiyle elinde kullanamayacağı ‘hurda demirle’ kalabilir.