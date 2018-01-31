Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde 9.4 milyar dolar bedelli 55 proje görüşüldü

Daha önce Başbakan'ın başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK ile yapılan düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
7 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda alınan kararlar ise yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:
"Toplantıda, ‘Zeytin dalı Operasyonu'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 Milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."
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