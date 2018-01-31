Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde 9.4 milyar dolar bedelli 55 proje görüşüldü

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, toplam 9.4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirildi.

Daha önce Başbakan'ın başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan KHK ile yapılan düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

Toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.

7 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda alınan kararlar ise yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, ‘Zeytin dalı Operasyonu'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 Milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."