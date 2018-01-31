Pentagon’un 'ikinci adamı' Rusya ile olası çatışmayı anlattı

‘Pentagon’un ikinci adamı’ olarak gösterilen ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva, ABD’nin Çin ve Rusya ile olası çatışmaların nasıl olacağını anlattı.

Defense News sitesinde yer alan habere göre, Defense Writers Group’un organize ettiği bir etkinlikte konuşan Selva, “Bu, başa çıkmamız gereken iki eşsiz kapışma, bazı unsurlar engelleniyor ama onlar aynı değil” dedi.

'KUZEY ATLAS'I GEÇMEDEN RUSYA'YA SALDIRAMAZSINIZ'

Çin ile çatışmanın öncelikle deniz ve havada geçeceğini, kara ordusunun ikincil rol oynayacağını söyleyen Orgeneral, Rusya ile çatışmada ise öncelikle kara ve hava kuvvetlerine başvurulacağını, ama deniz kuvvetlerinin de önemli rol oynayacağını belirterek, “Çünkü Kuzey Atlas’ı geçmeden Rusya’ya saldıramazsınız” yorumunda bulundu.

Pentagon’un Ulusal Savunma Stratejisi’nde Rusya’nın ‘derin’ tehdit olarak gösterildiğinin altını çizen Selva, bununla Rusya’nın sadece Avrupa’nın sorunu olduğu görüşünden bilinçli biçimde uzaklaşıldığını anlattı.

'RUSYA VE ÇİN'E YÖNELİK STRATEJİ KUZEY KORE'Yİ DE İÇİNE ALIYOR'

ABD’nin karşı karşıya kalabileceği diğer sorunları da anlatan ‘Pentagon’un ikinci adamı’, “Kuzey Kore’yle her şey daha basit, çünkü neredeyse tüm askeri teçhizatını Rusya ve Çin’den alıyor. Yani bu iki ülkeye yönelik strateji, Kuzey Kore’yi de içine alıyor” ifadelerini kullandı.

'İRAN'LA İŞİMİZ DAHA ZOR'

“İran’la işimiz daha zor” diyen Selva, “Bu ülkenin coğrafisi, ABD’nin çalışmaya alıştığından o kadar farklı ki, farklı bir eylem planını düşünmemiz gerekecek muhtemelen” diye ekledi.

Rusya ve Çin için ‘küresel plan’ geliştirdiklerini kaydeden Selva, “Ancak hangi senaryonun daha olası olacağını anlamak ve bu bilgi temelinde yatırım dağıtımını yapmak Pentagon için ciddi bir meydan okuma. Tüm bunlar, bu yıl sonuna kadar geliştirmeyi planladığımız yeni Ulusal Savunma Stratejisi’nde dikkate alınacak” ifadelerini kullandı.