ABD, Karadeniz'deki Su-27- EP-3 karşılaşmasının yeni görüntülerini yayınladı

ABD Donanması'ndan yayınlanan videolarla ilgili açıklamada "Görüntülerde Rus Su-27 uçağının EP-3 uçağı etrafında yakın mesafede ve farkı pozisyonlarda gerçekleştirdiği manevralar görülüyor" dendi.

Su-27'nin EP-3'ün sağ tarafındayken sağdan sola doğru keskin bir dönüş yaptığını ve yakınlaşma hızının 'aşırı' olduğunu belirten donanma, Rus uçağının ABD uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştığını, daha sonra da hızla alçalarak EP-3 mürettebatını şiddetli türbülansa soktuğunu öne sürdü.

Su-27'nin manevrasını 'tehlikeli' olarak nitelendiren donanma, bu tür eylemlerin feci sonuçlara yol açabileceğini savundu.

Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktarmıştı.