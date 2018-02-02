NATO gemilerinin Karadeniz’e gelişinin nedeni ne?

Russia Today’a (RT) konuşan Rus uzman, NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’e gelişlerinin nedeni ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait 'Duncan' destroyer gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz sularına girdiğini duyurdu. Gemiye, yolculuk sırasında TCG Gaziantep fırkateyninin eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, gemilerin denizde gerçekleştirilecek izleme operasyonuna katılacakları kaydedildi.

Diğer yandan Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz’e gelen gemilere daha sonra 'Regele Ferdinand' fırkateyninin de katılacağını, gemilerin bugün ve yarın Karadeniz’de yapılacak tatbikatın ayrıntılarının görüşüleceği Romanya’nın Köstence limanında kalacaklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca bölgede şu anda NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemilerinin faaliyette olduğu vurgulandı.

DENİZ TATBİKATLARINDA YER ALACAKLARI AÇIKLANDI

© AFP 2018/ CARL COURT NATO gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni eşliğinde Karadeniz'e girdi

Gemilerin 5 Şubat’ta Köstence’den ayrılmasının ardından daimi deniz gruplarında yer alan NATO gemilerinin arasındaki grup çalışma kabiliyetlerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenecek deniz tatbikatında yer alacakları kaydedildi.

Tatbikata ayrıca Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet MİG-21 savaş uçağının da katılacağı belirtilen açıklamada, gemilerin görevlerini tamamladıktan sonra Bulgaristan ve Türkiye’ye ait gemilerle birlikte düzenlenecek ortak deniz tatbikatına katılacağı ifade edildi.

KOVİTİDİ: AMAÇ, RUSYA'YA BASKI YAPMAK

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Olga Kovitidi, RT’ye verdiği mülakatta NATO gemilerinin Karadeniz’e gelişinin amacının Rusya’ya baskı yapmak olduğunu söyledi.

'GÜCÜN OLDUĞU YERDE DÜŞÜNMENİN NE GEREĞİ VAR?’

Kovitidi, “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne ait gemilerin Karadeniz sularına girmesi, NATO’nun Rusya’ya yönelik sürdürdüğü saldırgan stratejinin uygulamaya geçirilmesinin bir devamı. Gücün olduğu yerde düşünmenin ne gereği var? Bu olayın bölgeye sükûnet katacağı söylenemez. Gemiler, Rusya’ya psikolojik baskı yapmak amacıyla Karadeniz’e giriyor” diye konuştu.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırp Politika dergisine verdiği röportajda, Brüksel’de 15-16 Şubat’ta düzenlenecek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün Savunma Bakanları toplantısında NATO’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki askeri varlığının güçlendirmeye yönelik tedbirler paketini tamamlayacağını duyurmuştu.

‘GÜCE DAYALI POZİSYONDAN DİYALOG’

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini söyleyen Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Rusya ile zıtlaşmak ya da yeni bir soğuk savaşa girmek istemediklerini, ayrıca Rusya’nın ‘kendine güveni fazla’ olmasına rağmen siyasi diyalogdan yana olduklarını söylemişti.

NATO Genel Sekreteri, “Gerilimi düşürmek için siyasi diyalog gerekli, fakat bu güce dayalı pozisyondan bir diyalog olmalı” demişti.

NATO’ya ait gemiler Karadeniz’de düzenli olarak tatbikat yapmaya devam ediyor. 5 Ocak’ta Odessa limanına giren ABD'ye ait 'Carney' destroyeri, Ukrayna Deniz Hava Kuvvetleri’yle birlikte ortak tatbikat düzenlemişti.