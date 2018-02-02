NATO gemilerinin Karadeniz’e gelişinin nedeni ne?

Diğer yandan Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz’e gelen gemilere daha sonra 'Regele Ferdinand' fırkateyninin de katılacağını, gemilerin bugün ve yarın Karadeniz’de yapılacak tatbikatın ayrıntılarının görüşüleceği Romanya’nın Köstence limanında kalacaklarını açıkladı.
Açıklamada ayrıca bölgede şu anda NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemilerinin faaliyette olduğu vurgulandı.
DENİZ TATBİKATLARINDA YER ALACAKLARI AÇIKLANDI
Tatbikata ayrıca Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet MİG-21 savaş uçağının da katılacağı belirtilen açıklamada, gemilerin görevlerini tamamladıktan sonra Bulgaristan ve Türkiye’ye ait gemilerle birlikte düzenlenecek ortak deniz tatbikatına katılacağı ifade edildi.
KOVİTİDİ: AMAÇ, RUSYA'YA BASKI YAPMAK
Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Olga Kovitidi, RT’ye verdiği mülakatta NATO gemilerinin Karadeniz’e gelişinin amacının Rusya’ya baskı yapmak olduğunu söyledi.
'GÜCÜN OLDUĞU YERDE DÜŞÜNMENİN NE GEREĞİ VAR?’
Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırp Politika dergisine verdiği röportajda, Brüksel’de 15-16 Şubat’ta düzenlenecek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün Savunma Bakanları toplantısında NATO’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki askeri varlığının güçlendirmeye yönelik tedbirler paketini tamamlayacağını duyurmuştu.
‘GÜCE DAYALI POZİSYONDAN DİYALOG’
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini söyleyen Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Rusya ile zıtlaşmak ya da yeni bir soğuk savaşa girmek istemediklerini, ayrıca Rusya’nın ‘kendine güveni fazla’ olmasına rağmen siyasi diyalogdan yana olduklarını söylemişti.
NATO Genel Sekreteri, “Gerilimi düşürmek için siyasi diyalog gerekli, fakat bu güce dayalı pozisyondan bir diyalog olmalı” demişti.
NATO’ya ait gemiler Karadeniz’de düzenli olarak tatbikat yapmaya devam ediyor. 5 Ocak’ta Odessa limanına giren ABD'ye ait 'Carney' destroyeri, Ukrayna Deniz Hava Kuvvetleri’yle birlikte ortak tatbikat düzenlemişti.
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