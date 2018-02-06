NI: Rus AK-130 donanma topu en iyilerden biri

Dakikada 80 atış yapabilen AK-130'un menzili 23 km, ağırlığı da 100 tonu geçiyor. Ayrıca her bir merminin ağırlığı da 33 kilo.
AK-130'un 180 mermi taşıdığını belirten NI, Amerikan muadili tek namlulu Mk 45'in 9 kat daha az mermi taşıyabildiğine dikkat çekti.
© AP Photo/ Pavel Golovkin
Derginin ‘canavar' dediği AK-130'un İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilmeye başladığı belirtildi. Sovyetler Birliği'nin 1950'lilerde daha etkili silah geliştirmeye çalıştığı ama dönemin Komünist Partisi Genel Sekreteri Nikita Kruşçev'un 76 mm'den büyük top üretimine yasak getirdiği hatırlatıldı.
AK-130, 1985 yılında ordunun hizmetine teslim edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)