NATO neden Rus yapımı silahlardan vazgeçemiyor?

Sputnik, NATO ülkelerinde hangi Sovyet yapımı silahların hala kullanıldığını araştırdı.
Varşova Paktı'nın 27 yıl önce dağılmasına rağmen Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve eski Yugoslavya cumhuriyetlerinin ordularında hala Sovyet yapımı T-55 ve T-72 tankları kullanılıyor.
Sadece Polonya'da, daha önce Almanya'dan gelen 230 adet 2. el Leopar tankı ve Varşova'nın kendi üretimi olarak tanıttığı 232 adet PT-91 Twardy tankı bulunuyor. Uzmanlar ise Twardy tanklarına göreceli olarak Polonya menşeili denebileceğini belirtiyor.
POLONYA'NIN TANKLARI ASLINDA T-72'LER
Sputnik'e konuşan Rusya Politik ve Askeri Analiz Enstitüsü Başkan Yardımcısı İvan Konovalov, "Polonya kendi tanklarını ürettiğini ifade ediyor, ancak herkes, Twardy'lerin daha önce lisanslı olarak üretilen Sovyet yapımı T-72 tankı olduğunun farkında. T-72 birçok silahlı çatışmada iyi olduğunu kanıtladı ve Polonyalılar ondan vazgeçmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
Doğu Avrupa ülkelerinde görev yapan MİG-29, Su-22 ve MİG-21 gibi uçaklar da neredeyse miadını doldurmuş durumda ve söz konusu uçakların yerine kademeli olarak Batıda üretilen 2. el uçaklar geliyor.
ALMAN FÜZELERİ KULLANACAK ‘OSA'LAR'
Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte, "Varşova Paktı dağılırken Doğu Avrupa'da modern hava savunma sistemleri yoktu, o zamandan bu yana kalan silahlar ise genel olarak depolarda tutuluyor. Bası yerlerde S-125 ve S-200 sistemleri nöbette, ancak bunlar bireysel silahlar ve bir sistemin parçası değiller. Bugün baktığımızda sadece S-300 ve Buk sistemlerine sahip olan Yunanistan'da çok sayıda Sovyet hava savunma sisteminin bulunduğu söylenebilir" diye konuştu.
SOVYET ‘HURDASIYLA' TİCARET
Moskova merkezli Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Başkan Yardımcısı Aleksandr Hramçihin, Doğu Avrupa'nın Sovyet yapımı silahlara hala ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sputnik'e konuşan Hramçihin, "NATO'da bu sorun pek kimseyi ilgilendirmiyordu ve konu, ‘paranız varsa Batı üretimi silahlar alın, yoksa Sovyet silahlarıyla kalın' şeklinde çözülüyordu. Ancak Sovyet silahları artık miadını doldurdu veya doldurmak üzere. Bu nedenle yeniden silahlanma süreci kaçınılmaz, fakat bu süreç her ülkede farklı gelişiyor" ifadelerini kullandı.
Bu arada Doğu Avrupa'nın Sovyet silahlarını ıskartaya çıkarmaya acele etmesinin başka bir sebebi daha var. Orada şu anda savunma alanında Sovyet standartlarına göre üretim yapacak şekilde kuruluş 350'nin üzerinde fabrika var.
İvan Konovalov, konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle konuştu:
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