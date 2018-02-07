Rusya'da hipersonik silahların ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obnosov, "Rusya, 2020'li yıllarda hipersonik silahları devreye sokacak. Bu, birçok çeşitli faktöre bağlı ve kesin tarihi söylemek acelecilik olur" dedi.

Obnosov, şirketi tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli silahların caydırıcılık bakımından nükleer silahlara yaklaştığını da vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 2025 yılına kadar yeni hipersonik silahlar, akıllı robot tanklar ve yeni fizik prensiplerine göre üretilmiş silahlar ile donatılacağını açıklamıştı.