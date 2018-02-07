‘Rus hava savunma sistemleri ABD’deki muadillerinden üstün’

Business Insider, Rusya’nın hava savunma sisteminin ABD’nin ve müttefiklerinin elindeki benzer sistemlere göre önemli derecede üstün olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, S-400 hava savunma sistemlerinin karşı tarafın uçaklarından ve balistik füzelerinden, Pantsir-S1 füzesavar sisteminin de seyir füzelerinden ve insansız hava araçları (İHA) gibi alçaktan uçan hava araçlarından koruma sağladığını belirterek, söz konusu silahların oluşturduğu savunma sisteminin Batı’da benzeri bulunmadığına dikkat çekti.

ABD Askeri Denizcilik Analiz Merkezi’nden (Center for Naval Analyses) analist Jeffrey Edmonds, ABD’nin hava savunmasında kullandığı Patriot, Avenger ve Stinger füze savunma sistemlerinin, hava sahasında Rus yapımı sistemler kadar güvenli bir savunma sağlayamadığına dikkat çekti. ABD’li uzman, “ABD ile her türlü çatışmada Rusya için başlıca görev, havadan gelecek olan yoğun bir saldırıyı püskürtmek olacak. Rusya’nın çok katmanlı savunması, böyle bir tehdidin etrafında kurulu” ifadelerini kullandı.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov NATO neden Rus yapımı silahlardan vazgeçemiyor?

ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde ve nükleer doktrininde Rusya ana tehditlerin arasında gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın ABD’nin rakibi olduğunu açıklamış, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul J. Selva ise Pentagon’un Rusya ya da Çin’le çatışma durumu için ‘küresel plan’ hazırladığını duyurmuştu.

Moskova’dan gelen yanıttaysa Washington’un bu söylemlerinin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, Rusya’nın ‘kendi güvenliğini sağlayacak’ tedbir alacağı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile her şartta müzakerelere hazır olduğunu da birçok kez duyurmuştu.