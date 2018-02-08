NATO askerleri Baltık ülkelerindeki Rus kadınlardan niçin korkuyor?

‘MOSKOVA’YA ÇALIŞAN CEZBEDİCİ KADIN CASUSLARLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ’
‘Casuslarla mücadelenin’ özellikle Estonya’da oldukça abartıldığı anlaşıldı. Dönüşümlü görev kapsamında 200 Danimarkalı asker ülkeye giriş yapar yapmaz, komutanları tarafından güzel kızlara karşı uyanık olmaları konusunda uyarıldı.
Danimarka istihbarat kurumlarından da, başkent Tallinn ve Tartu’daki barlarda askerleri ‘Moskova’ya çalışan cezbedici kadın ajanların’ bekleyebileceği uyarısı geldi. Bu arada Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen de, ‘bu tür endişelerin yersiz olmadığını’ kabul etti.
Marran, Rus istihbarat kurumlarının yabancı askerlere şantaj yapmak amacıyla sosyal ağlarındaki hesaplarına ulaşmak için güzel kadınlar vasıtasıyla 'bal tuzakları' kurabileceğine de dikkat çekti.
‘BİLGİSAYAR PROGRAMCISI CASUSLUKLA SUÇLANDI’
Geçtiğimiz kasım ayındaysa Estonya’da bilgisayar programcılığı eğitimi gören Rus üniversite öğrencisi Aleksey Vasilyev, gözaltına alındı.
Polisten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu genç, (Rusya Federal Güvenlik Servisi) FSB’den Estonya’da ne yapması ve hangi tesisleri incelemesi gerektiği konusunda ayrıntılı talimatlar almış. Bu kişi, bilgiişlem teknolojileri alanındaki bilgilerini kullanarak Estonya devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerindeki zayıf noktaları bulmalıydı” dendi.
Bu haber, gözaltına alınan gencin annesini ve arkadaşlarını şoka uğrattı. Aleksey’in yakınları, kendisinin bilgisayar oyunlarından, spor yapmaktan, müzik dinlemekten ve bilimkurgu filmlerinden hoşlanan sıradan bir genç olduğunu ifade etti.
‘NEYİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNE DİKKAT ET’
Bu arada Letonya 'Anadil' hareketinin başkan yardımcısı Vladimir Linderman ise, Krasnoperov’un çekimini yaptığı zırhlı araçların gizli bilgi olmadığına, Letonya Savunma Bakanlığı’nın bu konuda sürekli basın açıklamaları yayınladığına dikkat çekti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)