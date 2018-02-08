NATO askerleri Baltık ülkelerindeki Rus kadınlardan niçin korkuyor?

Litvanya, Letonya ve Estonya’da bazı kişilerin casuslukla suçlandığı, sıradan bilgisayar programcılarının, fotoğrafçıların ve güzelliğiyle dikkat çeken kızların dış ülkelerin istihbarat kurumlarına askeri ve stratejik tesislerle ilgili bilgileri aktardıklarından şüphelenildiği öğrenildi.

Sputnik, bu yöndeki haberlerle ilgili detayları araştırdı.

‘MOSKOVA’YA ÇALIŞAN CEZBEDİCİ KADIN CASUSLARLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ’

‘Casuslarla mücadelenin’ özellikle Estonya’da oldukça abartıldığı anlaşıldı. Dönüşümlü görev kapsamında 200 Danimarkalı asker ülkeye giriş yapar yapmaz, komutanları tarafından güzel kızlara karşı uyanık olmaları konusunda uyarıldı.

Danimarka istihbarat kurumlarından da, başkent Tallinn ve Tartu’daki barlarda askerleri ‘Moskova’ya çalışan cezbedici kadın ajanların’ bekleyebileceği uyarısı geldi. Bu arada Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen de, ‘bu tür endişelerin yersiz olmadığını’ kabul etti.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov NATO neden Rus yapımı silahlardan vazgeçemiyor?

Geçen yıl Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Mikk Marran, İngiliz basınına verdiği röportajda Rus erkek ve kadın casusların, İngiliz askerleri maganda gibi gösterip üzerlerine yerli halkın tepkisini çekmek için Estonya’daki barlarda provokasyonlar planladıklarını anlattı.

Marran, Rus istihbarat kurumlarının yabancı askerlere şantaj yapmak amacıyla sosyal ağlarındaki hesaplarına ulaşmak için güzel kadınlar vasıtasıyla 'bal tuzakları' kurabileceğine de dikkat çekti.

‘BİLGİSAYAR PROGRAMCISI CASUSLUKLA SUÇLANDI’

Geçtiğimiz kasım ayındaysa Estonya’da bilgisayar programcılığı eğitimi gören Rus üniversite öğrencisi Aleksey Vasilyev, gözaltına alındı.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu genç, (Rusya Federal Güvenlik Servisi) FSB’den Estonya’da ne yapması ve hangi tesisleri incelemesi gerektiği konusunda ayrıntılı talimatlar almış. Bu kişi, bilgiişlem teknolojileri alanındaki bilgilerini kullanarak Estonya devlet kurumlarının bilgisayar sistemlerindeki zayıf noktaları bulmalıydı” dendi.

Bu haber, gözaltına alınan gencin annesini ve arkadaşlarını şoka uğrattı. Aleksey’in yakınları, kendisinin bilgisayar oyunlarından, spor yapmaktan, müzik dinlemekten ve bilimkurgu filmlerinden hoşlanan sıradan bir genç olduğunu ifade etti.

‘NEYİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNE DİKKAT ET’

Letonya’daysa bu yakınlarda, 2016’da demiryoluyla ülkeye getirilen NATO’ya ait askeri araçların fotoğraflarını çekmek ve Rusya’dan üçüncü kişilere göndermekle suçlanan Aleksandr Krasnoperov adlı Rus kökenli Letonya vatandaşının mahkeme duruşması yapıldı.

Bu arada Letonya 'Anadil' hareketinin başkan yardımcısı Vladimir Linderman ise, Krasnoperov’un çekimini yaptığı zırhlı araçların gizli bilgi olmadığına, Letonya Savunma Bakanlığı’nın bu konuda sürekli basın açıklamaları yayınladığına dikkat çekti.