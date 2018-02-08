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    S-400

    'Irak'ın S-400 sistemleri için Rusya'dan talepte bulunmasını bekliyoruz'

    Sputnik
    Savunma
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    Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, Irak'ın Rusya'ya S-400 füze savunma sistemi almak için talepte bulunmasını beklediklerini söyledi.

    Moskova Zafer Günü S-400
    © AP Photo/ Ivan Sekretarev
    Rus senatör: Suriye, Irak ve Mısır S-400 sistemleri alabilir
    Rus basınına açıklamalarda bulunan Maksimov, "Irak tarafının Rus üretimi silahlar almak için yeni taleplerde bulunacağını umuyorum. S-400 füze savunma sistemleri de buna dahil. Irak'tan bu yönde talep geldiğinde değerlendireceğiz" dedi.

    Rusya ve Irak arasındaki askeri-teknik işbirliği kapsamında Irak'a IŞİD'le mücadelede etkinliğini kanıtlayan çok sayıda askeri araç sevk edildiğini kaydeden Maksimov, "Bu araçlar arasında Mi-35 ve Mi-28 helikopterleri, Su-25 taarruz uçakları, Kornet-E tanksavar füzeleri ve diğer askeri teçhizat yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Irak ile askeri alandaki iletişimin sürdüğüne de dikkat çeken Maksimov, Iraklı askeri yetkililerin Rusya'daki askeri fuarlara katıldığını kaydetti.

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    Etiketler:
    Mi-28, Su-25, S-400, IŞİD, Maksim Maksimov, Irak, Rusya
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