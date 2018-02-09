‘ABD, Rus hava savunma sistemlerine karşı uzun menzilli seyir füzesi geliştirecek’

© REUTERS/ U.S. Air Force ABD'nin yeni uzun menzilli füze geliştirdiği ortaya çıktı

NI, geçtiğimiz hafta yayınlanan ABD’nin yeni nükleer doktrinine dayandırdığı haberinde, B-21 Raider stratejik bombardıman uçaklarının, ileri teknolojiye dayalı radara yakalanmama özelliğine sahip olsa da Rus ve Çin hava savunma sistemlerini engelsiz olarak aşamadığını belirtti.

Habere göre Amerikalı askeri yetkililer, bu sorunu çözebilmek için olası düşmanın hava savunma sistemlerinin menziline girmeden fırlatılabilecek yeni bir seyir füzesi geliştirmek istiyor.

'BOMBARDIMAN UÇAKLARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRACAK'

Uzmanlar ayrıca yeni seyir füzesinin, zaman içinde önde gelen ülkelerin hava savunma sistemlerine karşı koyma özelliklerini yitirecek olan B-52 ve B-2 bombardıman uçaklarının verimliliğini arttıracağı tahmininde bulundu.

B-21 Raider stratejik bombardıman uçaklarının 2020’nin ortalarında kullanıma hazır duruma gelmesi ve ABD ordusunun hizmetine girmesi bekleniyor.

Diğer yandan uzmanlar, bu uçakların tedarikinde yaşanabilecek her türlü gecikmenin, karşı tarafın hava savunma sistemleriyle başa çıkamayacak olan Amerikan stratejik kuvvetlerinin potansiyelinde azalmaya yol açabileceğini belirtiyor.