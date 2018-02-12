'Su-25'lerin yeni serisi, MANPAD'lar tarafından vurulamayacak'

Rus Su-25 savaş uçaklarının yeni serisi olan Su-25CM3'lerin taşınabilir ısı güdümlü hava savunma füzelerine (MANPAD) karşı yüzde 100 koruma sağlayan bir sistemle donatılacağı belirtildi.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'nın haberine göre yeni modifikasyonla birlikte muharebe kabiliyeti 3 kat artan Su-25'ler, Vitebsk adı verilen, Stinger ve İgla tipi MANPAD'lara karşı garantili koruma sağlayan sistemlerle donatılacak.

'SİSTEM, EKİM 2016'DA ETKİNLİĞİNİ KANITLADI'

Isı güdümlü MANPAD'lara karşı koruma sağlayan sistemlerin Rus Ka-52 helikopterleri ile Mi-8 helikopterlerinde kullanıldığını anımsatan gazete, "Sistem, Ekim 2016'da Mi-8 helikopterine uçaksavar füzesi fırlatıldığında sağladığı korumayla etkinliğini kanıtladı" ifadelerine yer verdi.

Su-25CM3'ler, Vitebsk sistemleriyle donatıldığında hem hava muharebelerine katılabilecek hem de birincil görevi olan kara hedeflerini vurma işlevini yerine getirebilecek.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Rus uçağını düşüren gruba hava saldırısı: En az 30 ölü

Su-25CM3 pilotu, GLONASS uydu navigasyon sisteminin yardımıyla hedef noktası eşleştirme doğruluğunu 10 metreye kadar düşürecek ve hedefleri görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda dahi imha edebilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta İdlib'de Fetih el Şam militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.