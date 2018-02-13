NI: Rusya Armata’yı süper topla donatacak

Charlie Gao imzalı yazıda, 2A66 projesinin, Sovyet tanklarının ateş gücünün NATO savaş araçlarını yok etmekte yetersiz olacağı düşüncesiyle başlatıldığı hatırlatıldı. Ancak topun seri üretime girmediğini yazan Gao, "Tasarımcılar kısa sürede anladı ki, tüm tankların yeni toplarla donatılmasının çok maliyetli olacağını anladı. Sonuçta 2A66 topunun gelecekteki araçlarda kullanılması kararı alındı" ifadelerini kullandı.

© Sputnik/ Alexey Filippov Armata tankları yeni nesil şarj sistemiyle donatılacak

Şimdi, ‘geleceğin tankı' nihayet ortaya çıkınca Rus mühendislerin, 2A66 tasarımından maksimum yarar sağlamaya çalıştığının altını çizen Gao, "Örneğin, özel olarak Armata için üretilen yivsiz 2A8201M topu özel mühimmata gerek duymuyor ve her türlü 125 milimetrelik mermilerle ateş edebiliyor. Ayrıca yeni silah, selefi 2A46M'in boyutlarını korumayı başardı, bunun sayesinde de önceki nesil savaş araçlarına yerleştirilebilir" diye yazdı.

Gao, "2A66 projesi öldü ama bu proje sayesinde Ruslar 125 milimetrelik silahın optimizasyonu gibi çok değerli bir deneyim kazandı. Bu, eski boyutları koruyarak namludaki basıncı ve merminin hızını artırma fırsatını sağladı" diye ekledi.