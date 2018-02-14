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    S-400 sistemleri

    'Rusya'yla Türkiye ikinci bir S-400 anlaşması imzalamayı planlıyor'

    © Sputnik/ Ruslan Krivobok
    Savunma
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    Rusya ile Türkiye'nin 2020'de ikinci bir S-400 füzesi anlaşması imzalamayı planladıkları belirtildi.

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    © AA/ Samuel Corum
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    İsmi belirtilmeyen fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rus ajanslarından birine demecinde, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için 2. bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.

    'İKİNCİ S-400 FÜZESİ BATARYALARININ TESLİMATININ 2021'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR'

    Kaynağın verdiği bilgiye göre, 2020'de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021'de tamamlanması tasarlanıyor.

    S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

    Kaynağa göre, bu, Türk şirketlerinin Rusya'nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geliyor.

    Fakat kaynak, Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların 'kritik önemde olmayacağını' da ekledi.

    ROSOBORONEXPORT KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

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    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
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    Diğer taraftan Rus ajansının haberinde, Rusya ve Türkiye'nin ikinci bir S-400 anlaşması imzalayacağı yönündeki haber hakkında Rus silah ihracatçısı Rosoboronexport'un yorum yapmadığı kaydedildi.

    Türkiye'nin ilk anlaşma kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

    Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

    Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

    Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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    Etiketler:
    S-400 Füze Savunma Sistemleri, Rosoboronexport, Türkiye, Rusya
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