NATO'dan Yunanistan ve Türkiye’ye 'diyaloğa devam' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye’ye Ege Denizi’nde yaşanan olaydan sonra gerilimin tırmanmasını önlemek ve gerginliği azaltmak için diyaloğa devam etme çağrısında bulundu.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN Çipras ile görüşen Yıldırım: Ege'deki gerginlikten rahatsızız

Stoltenberg, bu konuyu Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Yunan ve Türk savunma bakanlarıyla görüştüğünü belirtti.

Stoltenberg, "İki başbakanın (Binali Yıldırım ve Aleksis Çipras) telefonda görüşmelerini takdirle karşılıyorum, onları ileride bu tür olayların önüne geçilebilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve gerginliğin azaltılması için doğrudan temaslara devam etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

'Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’nun değerli birer müttefiki’ olduklarını kaydeden Stoltenberg, “Şimdiki sorunların üstesinden gelmek ve iki ülke arasındaki çatışma ve gerilimin artmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz” diye konuştu.