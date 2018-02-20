Özbekistan Büyükelçisi Şen: Zeytin Dalı ile ilgili Moskova'yı bilgilendireceğiz

Büyükelçilik'te Zeytin Dalı harekatının gidişatına dair düzenlenen basın toplantısında konuşan Şen "Astana sürecinde yakın bir çalışma halindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu konuyla ilgili son değişiklikler hakkında bilgi verdi. Operasyonun en başından beri cumhurbaşkanımız Putin'i bilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın değişeceğini düşünmediğini belirten Şen "Yani sizi her zaman bilgilendireceğiz" dedi.