ABD ordusu, Rusya ve Çin'le savaşa hazırlanırken terörle mücadele edebilir mi?

ABD ordusunun birçok alanda mücadele ederken aynı zamanda envanterini modernize etmeye çalıştığını yazan NI muhabiri Dave Majumdar, "Ordu, Rusya ve Çin'le savaşa hazırlanırken terörle mücadele edebilir mi?" sorusunu yöneltti.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Rusya: İleri teknolojiye sahip düşman 5 alanda savaş yürütecek

Majumdar'ın aktardığına göre, Rusya ve Çin gibi ülkeler ile İran ve Kuzey Kore gibi 'haydut' devletlerin ve uluslararası terör örgütlerinin ABD'nin çıkarları için çok sayıda tehdit oluşturduğunu belirten ABD Silahlı Kuvvetleri Bütçe Direktörü Paul A. Chamberlain, Asya-Pasifik ve Avrupa'daki bölgesel rakiplerin de on yıllardır ABD'nin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ettiğini söyleyerek, 2019 bütçe teklifinin ABD'nin bu güçlere karşı üstünlüğünü temin etmeye yönelik olduğunu ifade etti.

'DAHA ESNEK, HAZIR VE ÖLÜMCÜL'

ABD ordusunun temel görevlerini de sıralayan Chamberlain, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ordu, gerekli durumlarda, çok etki alanlı savaşta zafer kazanmaya hazır olmalı. Çok etki alanlı savaş, ateş, radyo-elektronik harp, siber saldırı ve uzay saldırısı gibi alanlarda entegre kabiliyetler ile düşmanı vurmayı ve çekişmeli bir ortamda gelişmiş bir düşmana karşı bekayı sağlamayı gerektiriyor. Yeni bütçe teklifi, ABD ordusunun terörle mücadele operasyonlarında daha ölümcül, esnek ve hazır olma çabalarını destekleyecek."

6 MODERNİZASYON ALANI

Öte yandan Chamberlain, ABD ordusundaki 6 modernizasyon alanını yüksek hassasiyetli silahların geliştirilmesi, yeni nesil askeri araçlar üretilmesi, savaş helikopterlerinin 'Future Vertical Lift' projesindeki helikopterlerle değiştirilmesi, iletişim sisteminin mükemmelleştirilmesi, hava ve füze savunma sistemlerinin mükemmelleştirilmesi, askerlerin ateş kapasitelerinin artırılması olarak tanımladı.