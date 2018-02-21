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    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri

    ‘ABD, Rus füzelerinden korunmak için uydularda tasarruf edecek’

    © Sputnik/ Sergei Kazak
    Savunma
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    ABD Hava Kuvvetleri’nin, Rus ve Çin’in yüksek hassasiyetli füzelerle ilgili endişeler nedeniyle birleşik bilgi ağının oluşturulması için keşif uçakları ve maliyetli uydulardan vazgeçeceği belirtildi.

    ABD ordusu
    © AP Photo/ Mindaugas Kulbis
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    SpaceNews portalının haberine göre, ABD’li askeri yetkililer Hava Kuvvetleri’nin veri toplama sistemini daha teknolojik ve kompakt yapmayı planlıyor. ABD Hava Kuvvetleri, Boeing E-8 JSTARS gibi mevcut keşif araçlarının Rusya ve Çin’in gelişmiş hava savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli füzeleri için kolay hedef haline gelmesinden korkuyor.

    Bu bağlamda tercih, kara ve hava sensörlerinden alınan verileri entegre edebilecek bilgi sisteminden yana yapılıyor. Hava sensörleri olarak hafif insansız uçaklar ve ‘akıllı’ donanıma sahip ucuz uyduların kullanılması öngörülüyor.

    Kuzey Kore- Japonya- Füze
    © REUTERS/ KCNA
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    Mevcut programın maliyeti 7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Askerlerin değerlendirmelerine göre, yeni proje daha ucuza mal olacak ve potansiyel düşmanların saldırısına karşı savunmasız pahalı uzay aracının kaybından kaynaklanan riskleri azaltacak. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri, savunma sanayisinde faaliyet gösteren büyük şirketlere olan bağlılığı azaltmak için yeni ihalelere daha fazla özel müteahhitleri dahil etmek istiyor.

    Yazıda, ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson’un, “Bu bütçe tasarısı,  savaş komuta ve kontrol sistemlerini nasıl yönetmek istediğimizi gösteriyor. Hava, kara ve uzaydan birleşik veri toplama sistemi sorunlarımızı çözmeye daha uygun” ifadelerine de yer verildi.

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    Etiketler:
    Füze, ABD Hava Kuvvetleri, Heather Wilson, ABD, Rusya
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