Trump'tan hükümete, istihbarata ve genelkurmaya Rus RS-26 talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yayınlanan bildiriye göre Trump, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesiyle Başkan'a verilen görevleri ve yetkileri Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'yle işbirliği içinde kullanmak üzere Dışişleri Bakanı'na devrediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Aralık 2017'de imzaladığı yasanın 1245. maddesi, yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 90 gün içinde, Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nün, Rusya'ya ait RS-26 balistik füzesini incelemesini ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal edip etmediğine dair bir rapor sunmasını öngörüyor.

Yasada, "Rusya, birden fazla savaş başlıklı konfigürasyonla INF anlaşmasındaki menzillerde bu füzeyi test ettiği için, raporda RS-26'nın yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) kapsamına girip girmediğine veya INF anlaşmasını ihlal edip etmediğine ilişkin bir tespite yer verilecek" ifadelerine yer veriliyor.

INBOX: POTUS just gave the go-ahead for a Congressionally-mandated review of Russia's RS-26 Rubezh intermediate-range ballistic missile. pic.twitter.com/x9ruzXhnhf — Joe Gould (@reporterjoe) February 20, 2018

Trump'ın söz konusu füzenin yeni START anlaşması kapsamında yer aldığını ve Rusya'nın (b)(2) bendinde yer alan adımları atmadığını belirlemesi halinde, ABD hükümeti RS-26'yı INF anlaşmasını ihlal eden bir füze olarak kabul edecek.

Washington, daha önce birçok kez Moskova'yı INF anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Bu suçlamalara yeni ABD İstihbarat Raporu'nda da yer verilmişti.

Rusya ise ABD'nin suçlamalarını reddetmişti.