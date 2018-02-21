Rusya, ABD ve Çin neden ‘uydu vurmayı’ öğreniyor?

ABD’nin 17 istihbarat ajansından biri olan Ulusal Keşif Ofisi, 2006’da USA-193 adlı casus uydusunu uzaya fırlattı. Yörüngeye yerleşen uyduyla birkaç saat sonra irtibat kesildi. İrtibatın bir türlü kurulamadığı USA-193 uydusu Ocak 2008’de inişe geçti. NASA yetkilileri, uydunun kalabalık bir yere düşeceği ve yakıt depolarının içinde kalan kimyasallarla büyük bir alanı zehirleyeceği endişesiyle alarma geçti.
HOLLYWOOD TARZI ÖNLEME
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çözüm olarak uydunun Dünya atmosferine girmeden önce, Amerikan füze savunma sisteminin bir parçası olan SM-3 önleme füzesiyle vurulmasını önerdi. Burnt Frost (Yanan Buz) operasyonunun onayını bizzat o zamanki ABD Başkanı George W. Bush verdi. Uydu, yeryüzüne 240 kilometre kala vurulacaktı.
Bu arada Rusya, Pentagon’un operasyonla ilgili açıklamasındaki ‘kimyasal zehirlemeye yol açacak yakıt’ hikayesine inanmayıp, ABD’nin SM-3 uydusunu, kendi füze savunma sistemlerini Avrupa’da geliştirmek amacıyla deneme yaptıklarını belirtti. Öte yandan 2007’de arızalanan uydusunu 800 kilometre mesafeden başarıyla vuran Çin, ABD’nin denemesinin kendisine karşı olduğunu kabul etti.
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e verdiği mülakatta Çin’in yaptığı denemenin ABD ile uzay çalışmaları yapan diğer devletlerin hiç te hoşuna gitmediğini söyledi. Leonkov, “800-900 kilometrelik irtifa, ‘ölümsüzlük noktası’ olarak kabul edilir. Bu yükseklikteki yörüngede uzay çöpü yok ve oraya atılan uydular rahatlıkla çalışabiliyor. Çin’in uydusuysa patlamadan sonra binlerce parçaya bölündü ve böylelikle güvenli olarak kabul gören yörüngeyi kirletmiş oldu. Öte yandan Pekin, bu tipteki hedefleri, hangi yükseklikte olursa olsun, vurabileceğini kanıtlamış oldu” diye konuştu.
YAKLAŞIM FARKLILIKLARI
Günümüzde Rusya, Çin ve ABD uydu vurabilme kapasitesine sahip, ancak uydu savunması olarak tam anlamıyla çalışabilen bir sistem bu ülkelerin hiçbirinde yok. Söz konusu sistemlerin başlıca görevi, savaş durumunda karşı tarafın iletişim sistemlerini devre dışı bırakmak.
Leonkov, “Amerikan ve Çin yapımı önleme füzeleri, hedefle çarpışıp onu yok etmeyi öngörüyor. Amerikan askeri yetkililer, USA-193 uydusunun izlediği yolu biliyordu ve önleme füzesini, daha önceden hesaplanan buluşma noktasına gönderdi. Rusya’daysa uydu silahları olarak termonükleer cephane kullanılıyor. Bu silahların üstünlüğü, uzayda bir temas sonucunda nükleer patlamanın etkisiyle sadece tek uyduyu değil, bir uydu grubunu devre dışı bırakabiliyor olması. Daha Soğuk Savaş zamanından bu yana Amerikalılar uyduları yok etmek için birçok füze fırlatmayı öngörürken biz, bireysel fakat daha güçlü silahlara güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
'MEDYADA BU SİLAHLARDAN AZ BAHSEDİLMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL'
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