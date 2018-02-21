Ukrayna: ABD, Türkiye için füze yapımını engelledi

Ukrayna haber ajansı OPK, ABD'nin 2016 yılında Ukrayna-Türkiye ortak projesine engel olduğunu belirtti.
Haberde, Kiev ve Ankara'nın 2016 yılında askeri ve teknik işbirliği konusunda aktif görüşmeler yaptığı ve ortak füze, uçak ve hassas silahlara karşı savunma sistemlerinin üretimi konusunda anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.
Ajansa konuşan bir kaynak, ABD'nin bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, "ABD, Türkiye'nin kontrolsüz güçlenmesinden korktu" dedi.
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