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    insansız tank

    İnsansız tank için ilk adım

    © Fotoğraf: Twitter
    Savunma
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    Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretmeliyiz" açıklamasından önce konuyla ilgili bir yarışma düzenlediği ve 400 projeden 16'sının finale kaldığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Kalkınma Planı toplantısında ifade ettiği 'insansız tank' projesi hakkında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM) daha önce bir yarışma açtığı ve 'Efe' adlı prototipin birinci seçildiği öğrenildi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Fatih Aktaş
    Erdoğan: İnsansız tank üretir hale geleceğiz
    Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında konu detaylı şekilde ele alınırken, insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçları için de yerli projeler SSM'ye sunuldu.

    SSM açtığı 'İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na 400'ün üzerinde başvuru olurken 16 proje finale kaldı. 'Efe' adlı proje birinci, 'Dost' ikinci, 'Otosar' da üçüncü oldu.

    Birinci olan projede; 'silah sistemleri', 'yaralı kurtarma', 'mayın tespit ve imha', 'yük taşıma', 'sokak arası ateş altındaki asker transferi' gibi modüller de yer alıyor. İnsansız olarak geliştirilen kara araçlarında hedefin daha etkin 'tank' ve 'kara gücü' olduğu belirtiliyor.

    SSM'nin yanı sıra ASELSAN da ilk insansız kara muharebe aracı 'MİLREM'i 2017'de tanıtmıştı. ASELSAN'da insansız sistemler faaliyet alanına ilişkin 'geleceğin savaş sahasında yaygın bir şekilde kullanılacak olan, uzaktan kontrol edilebilir ve kendi başına karar verip uygulama yeteneğine sahip insansız araçların geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir' ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), ASELSAN, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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