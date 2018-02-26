Rus donanmasına yeni uçak gemisi geliyor

Rusya’da donanmaya hizmet verecek yeni bir uçak gemisinin tasarlandığı bildirildi. Proje 23000E kapsamında tasarlanan Ştorm (Fırtına) adlı geminin konsept projesi ve maketi hazır.

© Sputnik/ Rus donanması basın servisi/Andrey Luzik NI: Rus AK-130 donanma topu en iyilerden biri

Rus askeri televizyonu Zvezda'da yayınlanan bir programda, yeni uçak gemisinin projesi genel hatlarıyla tanıtıldı.

Ön verilere göre Rusya'nın yeni uçak gemisinin uzunluğu 330 metre, eniyse 40 metre olacak. Gemi 90'a kadar uçak ve helikopter taşıyabilecek, ayrıca uzun menzilli radarlı gözetleme uçaklarına da ev sahipliği yapabilecek.

Yeni uçak gemisinde, bir sıçrama tahtası ve hızlandırıcı düzenekten oluşan uçak fırlatma sistemi bulunacak. Uçuş güvertesiyse, şu anda hala Rus donanmasının tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un güvertesinin iki katı büyüklüğünde olacak.

Krylov Devlet Araştırma Merkezi'nin imzasını taşıyan yeni gemi projesiyle ilgili çalışmaların Rusya'nın 2018-2025 silahlanma programı kapsamında yapılabileceği belirtiliyor.