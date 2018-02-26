Rus donanmasına yeni uçak gemisi geliyor

Ön verilere göre Rusya'nın yeni uçak gemisinin uzunluğu 330 metre, eniyse 40 metre olacak. Gemi 90'a kadar uçak ve helikopter taşıyabilecek, ayrıca uzun menzilli radarlı gözetleme uçaklarına da ev sahipliği yapabilecek.
Yeni uçak gemisinde, bir sıçrama tahtası ve hızlandırıcı düzenekten oluşan uçak fırlatma sistemi bulunacak. Uçuş güvertesiyse, şu anda hala Rus donanmasının tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un güvertesinin iki katı büyüklüğünde olacak.
Krylov Devlet Araştırma Merkezi'nin imzasını taşıyan yeni gemi projesiyle ilgili çalışmaların Rusya'nın 2018-2025 silahlanma programı kapsamında yapılabileceği belirtiliyor.
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